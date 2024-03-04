Anadolu Isuzu ağır ticari araçların ilk dolum yağları Petrol Ofisi’nden

Petrol Ofisi Grubu, Anadolu Isuzu'nun tüm araçlarının ilk dolum ve satış sonrası hizmetlerdeki yeni iş ve teknoloji ortağı oldu. Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu ile Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan'ın katıldığı törende imzalanan anlaşma kapsamında Isuzu ağır ticari araçların ilk dolum yağlarının tedariki 5 yıl boyunca Petrol Ofisi tarafından sağlanacak. Petrol Ofisi, 2029 yılına kadar ticari araç motor yağı markası olan Maximus'un ürün tedarikinin yanı sıra araçların şanzıman yağları ve antifriz tedarikini de gerçekleştirecek. Ayrıca ağır ticari araçlar için satış sonrası hizmetler kapsamında da Isuzu servislerinde Petrol Ofisi'nin madeni yağ ürünleri kullanılacak.

“Sürdürülebilir katma değer sağlayacağına inanıyorum”

Yaptıkları iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, “Ağır ticari araçlar pazarı, yarattığı ihracat hacmi, bölgesel ticaret ve ulaşımdaki vazgeçilmez pozisyonu ile ülke ekonomisinin önemli yapıtaşlarından birini oluşturuyor. Petrol Ofisi olarak ağır ticari araçlar sektörünün en önemli ve yenilikçi oyuncularından Anadolu Isuzu ile gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli iş birliğinin ağır ticari araçlar sektörü ile bu sektörün tüm direkt ve dolaylı paydaşları için de sürdürülebilir katma değer sağlayacağına inanıyorum. Yeni yatırım ve iş birliklerimizi geleneksel liderliğimizin verdiği sorumlulukla sürdürüyoruz. Derince'de, yalnızca ülkenin değil yakın coğrafyanın alanındaki referans teknoloji merkezlerinden POTEM'de geliştirdiğimiz formül ve ürünlerle inovatif ve ekosistemin gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Başta Avrupa olmak üzere 44 ülkeye ihraç ediyoruz”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da iki lider markanın yaptığı bu iş birliğinin sektörde yeni bir sinerji yaratacağını belirterek şunları kaydetti: “Anadolu Isuzu olarak Petrol Ofisi'ni tercih etmemizdeki en büyük etkenlerin başında güven ve kalite anlayışı geliyor. İnovasyon ve sürekli gelişime dayalı yaklaşımlar, üretim kalitesini artırdığı gibi müşterilerimize de avantajlar sağlıyor. Çayırova'daki ‘akıllı fabrika’ özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde geliştirip ürettiğimiz çevreci ve modern araçları Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 44 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu araçlar büyük ilgi ve beğeni toplarken, tercih edilmede de ilk sırada yer alıyor. Anadolu Isuzu olarak, otomotiv endüstrisini dönüştüren trendleri izlemekle kalmıyor, bu trendlerde aktif bir oyuncu olarak yer alıyoruz. Petrol Ofisi ile gerçekleşen bu iş birliği de dahil olmak üzere Anadolu Isuzu olarak verimlilik çerçevesinde ihtiyaca ve çözüme yönelik üretim anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”