Apple 113 milyar dolar kaybetti....

Düzenleyicilerin Apple üzerinde yoğunlaşması yatırımcıları para cezası korkusuyla tedirgin ediyor ve pazar hakimiyetini tehdit ediyor. ABD'de Adalet Bakanlığı ve 16 başsavcı iPhone üreticisine antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıyor. Avrupa'da ise şirketin bölgenin Dijital Piyasalar Yasası'na uyup uymadığı konusunda soruşturmalarla karşı karşıya olduğu söyleniyor.

Yılbaşından bu yana kayıp yüzde 11'e çıktı

Şirketin hisseleri perşembe günü yüzde 4,1 değer kaybederek piyasa değerinden yaklaşık 113 milyar dolar eksiltti. Bu da şirketin kaybını yılbaşından bu yana kaybını yüzde 11'e çıkardı. Bir zamanlar 3 trilyon doları aşan değeriyle dünyanın en değerli şirketi olan Apple, 2024 yılında hem Nasdaq 100 hem de S&P 500'ün altında performans gösterdi.

Kazansa bile kaybetmiş olacak

Apple ilk kez düzenleyici incelemeye tabi tutulmuyor. Şirket ve benzerleri yıllardır rakiplerini bastırarak kendilerini zenginleştirme suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Apple'ın ürünleri giderek daha popüler hale geldikçe ve dünya çapında günlük yaşamın bir parçası haline geldikçe, yetkililer de daha mücadeleci ve temkinli hale geldi.

George Washington Üniversitesi'nde antitröst profesörü olan Bill Kovacic, "Dava yağmuru ve beraberinde gelen inceleme bu şirketlerin nasıl çalıştıkları konusunda gerçek bir engel oluşturuyor. Kazansalar bile önemli şekilde kaybetmiş olacaklar" dedi.