Arçelik, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Arçelik 2024 yılında 1,69 milyar TL ana ortaklık kârı bildirdi. Şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 108,3 milyar TL satışla yıldan yıla yüzde 19 büyüme kaydederken satışlar çeyreklik bazda yüzde 3 geriledi.

Satışlar 2023 yılına göre yüzde 15,4 arttı

2024 yılı toplamında ise satışlar 2023 yılına göre yüzde 15,4 artışla 428,5 milyar TL’ye yükseldi. Şirket yıl genelinde 15,8 milyar TL net parasal kazanç elde etti (2023: 22,7 milyar TL). Dördüncü çeyrekte FAVÖK 4,8 milyar TL ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerilerken 2024 yılı genelinde ise FAVÖK 22,9 milyar TL ile yüzde 25 gerileme gösterdi.

Ortalama plastik fiyatlarındaki gerileme etkili oldu

Bloomberg HT'den Vahap Taştan'ın derlediği habere göre çeyreklik bazda FAVÖK marjı 142 puan düşüşle yüzde 4,4’e geriledi (2024 yılı tamamı yüzde 5,2 ve 2023: yüzde 7,9). Yılın son çeyreğinde artan ortalama piyasa metal fiyatları marjları baskılarken ortalama plastik fiyatlarındaki gerileme ise metal fiyatlarının marjlar üzerinde yarattığı baskıyı hafifletmiş oldu. Buna ek olarak brüt kâr marjındaki daralma ve Avrupa ve MENA anlaşmaları sonrası artan personel giderleri marjları baskılayan bir diğer etken oldu.

Brüt kâr marjı ise artan rekabet ve EURUSD paritesindeki değer kaybı kaynaklı geriledi. 2024 yılı geneli için artan net borç ve daralan FAVÖK nedeniyle net borç / FAVÖK çarpanı 2,53x’den 3,80x’e yükseldi.

Şirket 2025 yılında Türkiye operasyonlarında yatay seyir beklerken uluslararası operasyonlarında ise yüzde 15’in üzerinde büyüme bekliyor. Ayrıca 2025 yılında yüzde 6,5 üzerinde FAVÖK marjı ve 300 milyon euro tutarında yatırım harcaması öngördüğünü bildirdi.