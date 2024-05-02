Arıkan Group, 60 ülkedeki distribütörlerini Antalya’da ağırladı

Saat pazarının güçlü oyuncularından Arıkan Group’un 20-25 Nisan tarihleri arasında Antalya’da organize ettiği ‘Global Distributor Summit 2024’ etkinlik, şirketin 60 ülkedeki iş ortağını bir araya getirdi.

Güncel yeniliklerin ve trendlerin ele alındığı etkinlikte grup bünyesindeki Slazenger, Lee Cooper, Quantum, Beverly Hills Polo Club ve WAINER markalarının yeni saat koleksiyonlarını da tanıtıldı.

Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan liderliğinde gerçekleşen sunumda saat trendleri ve ‘winwithus’ manifestosu da ele alındı.

Küresel pazarda öncü saat markalarını bünyesinde barındıran bir şirket olarak, global iş ortakları ile ilişkilerini geliştirmeye ve saat tasarımlarının dünya çapında tanınmasına önem verdiklerini belirten Serdar Arıkan, “Her yıl düzenlediğimiz Global Distributor Summit etkinliği, bu yıl da küresel arenadaki iş ağımızı genişletmek adına önemli bir kilometre taşı oldu. 60 farklı ülkeden katılım sağlayan iş ortaklarımız ile bir araya geldiğimiz etkinlik, sektördeki güncel yenilikleri ve trendleri değerlendirme olanağı sundu. Şirket çatımızda yer alan Slazenger, Lee Cooper, Quantum, Beverly Hills Polo Club ve WAINER markalarımızın yeni saat koleksiyonlarını dünya pazarında tanıtmaktan memnuniyet duyduk. Bazı markalarımız için de yeni ülkelerle ihracat anlaşmaları yaparak saat tasarımının dünya sahnesindeki yerini sağlamlaştırmaya yönelik önemli adımlar attık” dedi.

“Bizimle kazan manifestomuz ile fark yaratıyoruz”

Bayi, iş ortağı, çalışan ve müşterilere de kazandıran bir yapı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Arıkan, paylaştıkları “winwithus/bizimlekazan” manifestosuna ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu: Grup olarak “bizimlekazan” manifestomuz aracılığıyla rakiplerimiz arasında fark yaratarak iş ortaklarımızla birlikte büyüyor, birlikte gelişiyoruz. Sektörel gücümüzü ve global vizyonumuzu bir kez daha kanıtlamanın gururunu yaşarken gelecekte de inovasyon ve kaliteye verdiğimiz önemi sürdürerek, tüm iş ortaklarımızla en üst düzeyde hizmet sunmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.