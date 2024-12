Takip Et

ALİ ŞAHİN-ESRA ÖZARFAT/BURSA

Bursa’da 1968 tılından bu yana faaliyetlerine devam eden ve birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Aroma konkordato ilan etti. Ticaret Sicil Gazetesi’nin 18 Aralık 2024 tarihli ve 11231 numaralı sayısında yer alan bilgiye göre Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Aralık 2024 tarihli kararı ile Aroma'ya geçici konkordato mühleti verdi. Konkordato mühletinin 16 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilirken şirkete Muhsine Tülin Kavasoğlu, Ali Kahve ve Savaş Altan konkordato komiseri olarak atandı.

Ayrıca bugün yine Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi yayımladığı ilanda, "Davacılar EGE DURUK, MAHMUT ATOM DURUK, MEHMET ÇETİN DURUK , ONUR DURUK, ÖMER DURUK, PERİHAN DURUK, ŞİRİN DURUK, UĞUR DURUK, AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ hakkında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Yukarıda isimleri geçen davacılar hakkında 16/12/2024 tarihli tensip kararlarıyla birlikte ÜÇ (3) AYLIK GEÇİCİ KONKORDATO MEHLİ VERİLMİŞTİR" ifadelerini kullandı.

27 Aralık’ta genel kurul toplanacak

Öte yandan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 27 Aralık’ta yapacak olan Aroma’da şirketin satışı konusu masaya yatırılacak. Şirketin bir yerel gazetede yayımlanan genel kurul ilanında Aroma'nın Gürsu ve Kestel'deki taşınmazlar, her türlü makine ekipman, demirbaş, bina, altyapı-üstyapı düzenleri, şirketin marka - lisansları ile alakalı her türlü hakkı, ruhsatların devri ve satışının görüşüleceği kaydedildi. Toplantıda ayrıca Aroma'nın her türlü borçlarının nakli ile alacaklarının temliki de ele alınacak. Yerel gazetelerde Aroma’nın Rize merkezli bir çay firması tarafından satın alındığı ve devir işleminin yılbaşı itibarıyla yapılacağı iddialarının yer alması üzerine görüştüğümüz Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Atom Duruk konunun henüz net olmadığını ifade ederek, açıklama yapmaktan kaçındı.

Yılda 125 bin ton meyve işliyor

Bursa’da 1968 yılında kurulan ve bugün Türkiye'nin önde gelen meyve suyu üreticisi olan Aroma, 1991 yılından bu yana Duruk ailesi tarafından yönetiliyordu. Sektöre birçok yeniliği kazandıran Aroma, Türkiye’de ilk yüzde 100 meyve suyunu üreten firmalardan biri konumunda. Yılda 125 bin ton meyve işlediği entegre tesisinde, meyve konsantresi ve püresi gibi yarı mamullerden son tüketici ürünlerine kadar tüm üretim süreçlerini kendisi üreten Aroma’nın ürün portföyünde Yüzde 100 meyve suları, meyve nektarları, meyveli içecekler, doğal kaynak suları ve gazlı içecekler gibi çeşitli kategoriler yer alıyor.