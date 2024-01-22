ASELSAN’da iki yeni genel müdür yardımcısı atandı

ANKARA (EKONOMİ)- ASELSAN’da Zekeriyya Şahin ve Murat Karataş genel müdür yardımcılığına atandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun 19 Ocak günü yapılan toplantısında atamaların gerçekleştiği kaydedildi. 2005’ten bu yana ASELSAN’da görev yapan Zekeriyya Şahin’in Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüteceği belirtildi.

2000 yılından itibaren ASELSAN’da çalışan Murat Karataş’ın ise Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, elektrik-Elektronik mühendisi Murat Karataş, şirkette tasarım, sistem mühendisliği, hava savunma, akıllı mühimmat alanındaki projelerde çalıştı.

Zekeriyya Şahin ise tasarım, sistem mühendisliği alanlarında teknik yöneticilik yaptı. Torpido ve torpido karşıtı sistemler, elektronik ve yazılım tasarım yöneticiliği, denizcilik sistemleri alanlarında birim ve projelerde görev aldı.