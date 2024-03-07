Astor Enerji’den 35,7 milyon dolarlık yeni anlaşma

Astor Enerji ile çeşitli yurt içi yerleşik firmalar arasında toplamda 35,74 milyon dolar tutarında anlaşma sağlandı.

Konuya ilişkin şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Şirketimiz ile çeşitli yurt içi yerleşik firmalar arasında Elektrik Dağıtım sektöründe kullanılacak malzemelerin üretim ve tedarikleri konusunda toplamda 35.741.763 USD (1.133.664.387 TL, TCMB satış kuru alınmıştır) tutarında anlaşma sağlamış olup, sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Siparişe konu ürünlerin teslimatlarının 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Yapılan sözleşmenin 2023 yılı hasılata oranı % 6,70'dir.”