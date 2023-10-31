Atakey’den 187 milyon TL net kâr

TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren patates işleyicisi Atakey, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Atakey’in üçüncü çeyrek net satış hasılatı 661 milyon TL ile geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 103 oranında büyüdü. Böylece 9 aylık toplam hasılat 1.44 milyar TL’ye ulaşarak, 6 aylık rakamlara göre yüzde 85 artış gösterdi.

Temmuz ayında halka arzını gerçekleştiren şirketin FAVÖK marjı, yüzde 32 olan beklentiyi aşarak yüzde 37’ye ulaştı. 2023 ün 3. çeyreğinde 187 milyon TL net kar elde edilerek, 9 aylıkta toplam 300 milyon TL kümüle net kar rakamına ulaşıldı. İlk iki çeyrek toplamı 26 bin ton olan mamul satışları 3. çeyreğin sonunda yüzde 75 artarak 45 bin ton oldu. Satış gelirlerindeki gelişmelerde ihracat gelişmeleri, güçlü talep artışı, fiyat değişimleri ve ekonomik büyüme faktörleri ön plana çıktı.