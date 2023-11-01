ATP, net kârını yüzde 113 artırdı

ATP Yazılım ve Teknoloji (ATP), 2023 yılı 3. çeyrek ve ilk 9 aylık sonuçlarını yayınladı. Şirketin, 2023 yılı ilk 9 ayında, cirosu yıllık bazda yüzde 115 artarak 712,6 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK yüzde 134 artarak 183,7 milyon TL oldu. Net karı ise yüzde 113 artarak 181,7 milyon TL olarak gerçekleşti. ATP, yılsonuna yaklaşırken sergilenen performans artışı ve piyasa koşullarına dayanarak yaptığı değerlendirmeye göre, 2023 yılı sonu Gelir ve FAVÖK yıllık büyüme tahminlerini yüzde 100 olarak revize etti.

Geçen senenin aynı dönemine göre şirketin finansal ve stratejik açıdan daha kuvvetli bir pozisyona sahip olduğunu vurgulayan ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, “2023'ün 3. çeyreği ve ilk dokuz ayda elde ettiğimiz başarılı sonuçlardan memnunluk duyuyoruz. Çeşitlendirilmiş iş modelimizle beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ettik. Ülkemizde hızla büyüyen sermaye piyasaları, konuk ağırlama sektörünün ivme kazanan dijital dönüşümü ve pandemiyi geriden bırakan Çin’deki operasyonumuz başarımıza katkı sağladı. Global girişimlerimize ivme kazandıran yatırımları sürdürdük. Gelirlerimizin yüzde 33,2’sini uluslararası pazarlardan elde ettik.” dedi.

Yeni çözümlere ve iş alanlarına da değinen Cinali, “3. çeyrekte büyük potansiyele sahip yeni çözümlerimizde ilerleme kaydettik. Burger King markasının dijital ortamdan sipariş verme ve masa servisini içeren yeni müşteri hizmet modeli King’s Journey’i hayata geçirdik. Çözümümüz global sertifikasyon sürecinin akabinde dünya çapında pazarlanacak. Yeşil enerji sertifika pazaryeri girişimimiz ATP GreenX’i potansiyel müşterilere tanıttık ve sene sonu öncesi platformumuzun lansmanını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yılın ilk yarısında duyurduğumuz kiosk çözümlerimiz müşterilerimiz için operasyonel verimliliği ve ciroyu arttıran güzel sonuçlar ürettiler; sahadaki kiosk sayılarımızı 3. çeyrekte kayda değer oranda artırdık. ATP GSYO (Capital) yatırımımız, Ata Express 5.3 milyon üyeye ulaşmış durumda. Yaptığı yatırımlarla marka sayısını artıracak altyapıyı gelişmelerini bitirmiş durumda ve yakında testlerine başlayacak.” şeklinde konuştu.