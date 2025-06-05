MAP/Tuncel: EDI ile çevre dostu sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz

MAP E-Ticaret ve Veri Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Hakan Tuncel, EDI ile sürdürülen işlerin toplam maliyetlerinde yüzde 65-80 oranında tasarruf sağlandığını dile getirerek, çevre ve doğa dostu sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen tüm şirketlerin EDI kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilir bir dünya için şirketlere ‘’EDI’’ çağrısı

Tamamı Türk sermayesi ve iş gücü ile 1997 yılından bu yana dünya genelinde sürdürülebilir, güvenilir, ulaşılabilir EDI hizmetinin adresi olan MAP, 5 kıtada 1.750'nin üzerinde müşterinin veri akışını yöneterek çevre dostu hizmetler sunuyor.Bağımsız işletmeler ya da bağımsız sistemler arasında bilgi alışverişini otomatikleştiren ve bu akışın sıfır hata prensibiyle, sürekli ve denetlenebilir bir şekilde sürdürülmesi için hizmet ve teknoloji sağlayan bir servis şirketi olan MAP E-Ticaret ve Veri Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Hakan Tuncel, sürdürülebilir bir dünya için şirketlere EDI çağrısı yaparak, “Uluslararası alanda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, elektronik veri değişimi şirketlerde insan hatası kaynaklı yanlış işlemlerde yüzde 30-40; kağıt, baskı, arşiv ve saklama maliyetlerinde yüzde 35; EDI ile sürdürülen işlerin toplam maliyetlerinde ise yüzde 65-80 oranında tasarruf sağlıyor" dedi.

"Su tasarrufu kuraklık riskine karşı çok daha önemli hale geldi"

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunu haline geldiğine dikkat çeken Hakan Tuncel; bu nedenle çevre, doğa ve kaynakları koruma konusunda şirketlere büyük görev düştüğünü söyledi. Kağıt ve su israfını önlemek başta olmak üzere birçok alanda tasarruf sağlayan EDI'ın çevreye sunduğu katkının, kuraklık nedeniyle su kaynaklarının giderek tükendiği günümüzde çok daha önemli hale geldiğini aktaran Tuncel, çevre ve doğa dostu sürdürülebilir bir üretimi hedefleyen tüm şirketlere EDI kullanmaları çağrısında bulundu.

EDI'ın sadece şirketlerin verimliliğini artırmakla kalmayıp, doğanın ve kaynakların korunmasına da katkı sağladığını vurgulayan Hakan Tuncel, "Elektronik ortamda paylaşılan her 1 milyon doküman yaklaşık 130 ağacın hayatını kurtarıyor. 1 ton kağıt üretimi için 24 bin 400 litre su gerekiyor, 1 ton kağıttan ise 200 bin A4 kağıdı üretiliyor. 1 ağaçtan 7 bin 560 A4 kağıdı üretildiği göz önüne alındığında, bu büyük miktarda su israfı anlamına geliyor. Kuraklık riskine karşı su tasarrufu çok daha önemli hale geldi. MAP olarak EDI ile kağıt ve su israfını önleyerek, çevre dostu hizmet sunuyoruz, her yıl 20 bin ağaç kurtarıyor, 20 bin ton su tasarrufuna destek oluyoruz" diye konuştu.

"EDI tasarruf sağlıyor"

MAP olarak Türkiye elektronik veri değişimi sektöründe sipariş, irsaliye, fatura, mal kabul, satış tahmini, satış raporları, finansal dokümanlar dahil olmak üzere yılda 150 milyon mesaj, 15 milyon değerli dokümanın trafiğini yüzde 99.998 hatasızlıkoranı ile gerçekleştirdiklerini söyledi. 2 milyar doları aşkın bir ticaret hacmine veri değişim hizmeti sağladıklarını belirten Tuncel, sadece Türkiye'de değil dünya çapında 1.750'den fazla orta ve büyük ölçekli şirkete özel çözümler üreterek şirketlerin verimliliğini artırdıklarını vurguladı.

Ticari ve değerli iş dokümanlarını, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde iletmenin kabul edilen en iyi yöntemi olan EDI'ın dünyada elektronik ticaret işlemlerinin yüzde 85'inde kullanıldığına dikkat çeken Tuncel, şunları söyledi: "Elektronik veri değişiminde altın kural; bir dokümanı ilk seferinde ve her seferinde, en hızlı şekilde, doğru adrese, doğru formatta, denetlenebilir ve tekrarlanabilir şekilde iletmektir. Şirketler doğru ve etkili elektronik veri değişimi kullanımıyla hem kurumsallaşma yolculuğunda pazarlama gücünü artırabilir, hem de kurum içi iletişimini ve kurumsal iş birliklerini güçlendirebilir. Maliyetlerden tasarruf etmek, kârlılığı artırmak, çalışan memnuniyetini yükseltmek gibi doğrudan ya da dolaylı kazançlar sağlayabilirler."