Aydem Enerji, 5 grup şirketiyle CDP İklim Değişikliği Programı A Listesi'nde

Elektrik üretim, dağıtım ve satış alanlarında faaliyet gösteren Aydem Enerji, 5 grup şirketiyle birlikte, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda global A Listesi’ne girdi. 5 şirketin, iklim değişikliğine karşı kurumsal şeffaflık ve performanslarıyla global A Listesi’ne girmeye hak kazandığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Aydem Enerji grup şirketlerinin iklim değişikliği konusunda aldığı sorumluluğu teyit eden A notu, şirketlerin proaktif yaklaşımını, daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği teşvik etme konusundaki kararlılığını da yansıtıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji, hem İklim hem Su Güvenliği Listesi’ndeki notunu bu yıl da A olarak koruyarak iki kategoride de global liderlik seviyesinde yer aldı. Gediz Perakende, Aydem Perakende ve Elsan, ilk defa katıldıkları CDP İklim Değişikliği Programı'ndan A notu aldı. Adm Elektrik ise, iklim kategorisinde geçen yıl B olan notunu bu yıl A’ya yükseltti.

“Kararlı adımlarımızla 5 şirketimizle birden A notu aldık”

Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, CDP İklim Değişikliği Programı global A Listesi’nde 5 grup şirketiyle birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Şirketlerimizin bu global başarısı, sürdürülebilir geleceği teşvik konusundaki kararlılığımızı göstermesi açısından çok değerli. Türkiye’nin enerji alanında ilkleri gerçekleştiren şirketi olarak, çalışmalarımızın odağına yenilenebilir enerji üretimini koyuyor; yatırımlarımızı bu eksende yoğunlaştırıyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerji miktarında iyileşmeyi sağlamak üzere geliştirdiğimiz uygulamalar, enerjiyi daha verimli kullanabilmek hedefiyle imza attığımız yenilikler sayesinde 5 şirketimizle birden A notu aldık. İklim değişikliğiyle mücadelede operasyonlarımızın her alanında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik odağıyla çalışmaya, sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz.”