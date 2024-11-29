Beyçelik Gestamp Ar-Ge ve inovasyon ile dönüşümde güçleniyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Otomotiv tedarik endüstrisi metal sektöründe faaliyet gösteren Beyçelik Gestamp; Bursa, Kocaeli, İzmit ve Romanya’da bulunan toplam 14 fabrikası ve 350 bin metrekarelik üretim alanı ile otomotiv sektörü için üretim yapıyor. Beyçelik Gestamp, dönüşüm içinde olan otomotiv sektöründe öne çıkabilmek, rekabetçiliği koruyabilmek için teknoloji ve inovasyon ağırlıklı, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine odaklandı. Beyçelik Gestamp İnsan, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Uğur Cem Yıldız bu kapsamda yaptıkları Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi: “Otomotiv sektörünün yeşil ve dijital dönüşüm süreci çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Beyçelik Gestamp olarak bu iki konu odaklı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Beyçelik Gestamp’ın bünyesinde 4 Ar-Ge Merkezi bulunuyor. Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz ürünlerin ciromuz içindeki payı yüzde 5’in üzerinde. Bu yıl için 150 milyon TL olarak ayırdığımız bütçeyi 2025 yılında yüzde 34 artırmayı planlıyoruz.

Beyçelik Gestamp olarak gelişen yeni teknolojilere ve sektörün geleceğine uygun projeler gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yeni projelerde üretim teknolojilerini geliştirmeye ve ürün geliştirmeye odaklandık. Yeni ürünleri devreye alırken sadece ürün özelinde değil, ayrıca üretim proseslerini geliştiren yeni özel dijital makineler, test ekipmanları ve veri analizi ağırlıklı dijital projeler de çalışmalarımız içinde yer alıyor.”

“Patenli ürünlerimizin sayısı arttı”

Beyçelik Gestamp geliştirdiği ürünlere ve teçhizatlara yönelik olarak patent çalışmaları yapıyor. Patentleştirdikleri ürünlerin ticarileştirme kısmına da önem verdiklerini belirten Yıldız, “Geliştirdiğimiz ürünler arasında Elektrikli Araçlara Yönelik Batarya Taşıyıcısı, Hafifletilmiş ve Sağlamlaştırılmış Araç Şasisi ve Gövdesi Komponentleri ve Güvenliği Artırılmış ve Kullanıcı Dostu Araç Menteşe ve Mekanizma Komponentleri öne çıkıyor. Son yıllarda patentleştirdiğimiz ürünlerimizin sayısında oldukça artış sağladık” dedi. Bugüne kadar yaklaşık 30 patentin tescil edildiğini vurgulayan Uğur Cem Yıldız, patentleştirme süreçleri devam eden yaklaşık 20 başvurunun da bulunduğuna dikkati çekti.

“İnovasyon için sistematik bir yaklaşıma sahibiz”

Beyçelik Gestamp’ın bünyesinde inovasyon stratejisine şekil veren bir inovasyon kurulu ve kurum içinde inovasyon faaliyetlerine rehberlik eden inovasyon elçileri grubu bulunuyor. Kurumsal olarak sistematik bir yaklaşım izlediklerini belirten Yıldız kurum içindeki yapılanma hakkında şu bilgileri verdi: “İnovasyon çalışmalarımızda ihtiyaçlardan yola çıkıyoruz. Bu çalışmaları Ar-Ge Mühendislik, Sürekli İyileştirme ve Akademi Birimleri’nin desteği ile iç ve dış paydaşlardan azami katılım alarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca iç ve dış paydaşlarımızın inovatif fikirlerini değerlendirip projelendirmeyi hedefleyen bir sürecimiz de mevcut. Bunun yanı sıra, ihtiyaçlarımıza dokunan, dışarıda filizlenmiş inovatif girişimleri de bulup desteklemek, hatta ortak girişim haline getirmek için de çalışmalar yürütüyoruz. Kurumsal yenilenme çalışmalarına tüm organizasyonumuzun dahil olabilmesi için, inovasyon konusunda genele açık farklı etkinlik ve eğitimler organize ediyoruz.”

Çalışmaların sonucunda 2018 yılında İnovaLİG İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü alanında Türkiye 2’ncisi olduklarını hatırlatan Yıldız, 2022 yılında da İnovasyon Stratejisi alanında ilk 5 içinde yer alarak finalist olmaya ve 2024 yılında İnovasyon Kaynakları alanında Türkiye 2’nciliğine layık görüldüklerini söyledi. Yıldız, “Çalışmalarımızın bu ödüllerle taçlandırılmış olması da bizleri cesaretlendirerek daha da iyisini yapmak için motive ediyor” diye konuştu.