Bloomberg: Rekabet Kurumu, Tofaş-Stellantis için tekrar karar verecek

Bloomberg’in Fırat Kozok and Selcan Hacaoğlu imzalı haberine göre, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası ile Stellantis NV markalarının Türkiye distribütörü Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin devralmasına ilişkin süreç yeniden gözden geçirilecek.

Kaynaklar, hükümet yetkilileri ile Tofaş temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından Rekabet Kurumu’nun kararını gözden geçireceği bilgisini aktardılar.

Tofaş, Bloomberg’in bilgi talebine e-posta ile verdiği yanıtta, “Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında verilen karar bir ara karar niteliğindedir. Süreç devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler ilerleyen dönemde paylaşılacaktır” dedi.

Stellantis’in Türkiye gibi daha düşük maliyetli ülkelere yönelmesi, pazar günü istifa eden eski CEO Carlos Tavares dönemindeki stratejisinin önemli bir parçasıydı. Şirketin Kuzey Amerika ve Avrupa’dan sonra kar büyümesinin “üçüncü motoru” olarak adlandırılan hızlı büyüyen gelişmekte olan pazarlara odaklanma hedefinin, yeni CEO arayışı sürerken korunması bekleniyor.

Ekim ayında inceleme tamamlanmıştı

Tofaş ile Stellantis, geçtiğimiz yıl Stellantis Otomotiv’in tamamını 400 milyon euro karşılığında devralmak için anlaşma sağlamıştı.

Tofaş, anlaşma ile Stellantis markalı Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkını elde edecekti.

Anlaşmayla ilgili nihai incelemesini ekim ayında tamamlayan Rekabet Kurulu, “Başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığı” gerekçesiyle anlaşmayı onaylamamıştı.

Rekabet’in kararı sonrasında açıklama yapan Tofaş, kurul kararının nihai olmadığını duyurmuş ve kurula ek açıklamaların sunulacağını bildirmişti.

Hisseler yükseldi

Haber sonrası Tofaş (TOASO) hisseleri yükselişe geçti. 198,500 TL seviyesinden işlem gören hisseler, haberle birlikte yaklaşık yüzde 9 yükselişle 215,800 TL seviyesine kadar çıktı.