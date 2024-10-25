Tofaş'tan Rekabet Kurulu'nun Stellantis kararıyla ilgili açıklama: Süreç devam ediyor

Tofaş, Rekabet Kurulu'nun kararıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada kararın nihai olmadığı ve sürecin devam ettiğine yer verildi.

Açıklamada, "Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında söz konusu karar bir ara karar niteliğinde olup, anılan kararın şirketimize tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamalarımız yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu'na sunulacaktır. Bu kapsamda ilgili karar nihai nitelikte olmayıp, süreç devam etmektedir" ifadeleri paylaşıldı.

Rekabet Kurumu, taşıt üreticisi Stellantis'in üç büyük markasının distribütörlüğünü yapan Stellantis Otomotiv'in Tofaş tarafından satın alınmasına izin vermemişti.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şirketlerin devralma ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin yeterli olmadığı ifade edilmişti.