Borsada işlem gören Türkiye'nin dev tekstil şirketi konkordato talep etti!

Akın Tekstil (ATEKS) konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğunu, bu kapsamda 18 Mart 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildiğini duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu süreçte olağan faaliyetlerine devam edeceğini ve mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması için başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Akın Tekstil'in açıklamasına göre, azınlık pay sahiplerinin şirket aleyhine açtığı davalar neticesinde, şirketin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşarak bankalar nezdindeki imajı zarar gördü ve işletme sermayesine erişim imkânsız hale geldi.

Konkordato komiserleri görevlendirildi

Açıklamada, alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin önüne geçmek, üretim faaliyetlerinin devamını sağlamak, şirket özvarlıklarını korumak ve borsadaki küçük yatırımcıların hak kaybını önlemek için konkordato talepli başvuru yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 18.03.2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir" denildi.

Hisseleri çakıldı

Şirket açıklamasında, mahkemeye sunulan rapor kapsamında borçlarını makul vadelere yayıp ödemek suretiyle bu durumu sorunsuz şekilde geçirmeyi hedeflediğini belirtti.

Akın Tekstil hisseleri saat 16:32'de yüzde 9,97 düşüşle taban fiyat olan 137,3 liraya indi.