Bridgestone’un karbon nötr lastik üretim tesisine onay

Bridgestone, Hindistan'ın Pune şehrinde bulunan üretim tesisi için karbon nötr (Kapsam 1 ve 2) sertifikası alarak bu kapsamda onaylanan ilk lastik üretim tesisi oldu. Sertifika, LRQA tarafından onaylandı. Yılda 4 milyondan fazla lastik üreten tesis, karbon ayak izinde etkileyici bir şekilde yüzde 94 azalma sağladı.

Brisa da ortakları Bridgestone ve Sabancı Holding’in vizyonuyla iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı bir şekilde sorumluluk almaya devam ediyor. Brisa, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında düşük karbon ekonomisine geçiş için 2030’da doğrudan emisyonlarını yüzde 56 azaltmayı, 2050’de ise net sıfıra ulaşmayı hedefliyor.

“Üretim bölümü düzeyinde de çeşitli önlemler aldık”

Bridgestone Hindistan Genel Müdürü Stefano Sanchini, PAS 2060 onayının bir parçası olarak önümüzdeki üç yıl için daha fazla karbon emisyonu azaltma taahhüdünde bulundukları söyledi.

Bridgestone’un küresel karbon nötr hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Sanchini, “Güneş enerjisi santrali ve karbon nötr kazanın yanı sıra, üretim bölümü düzeyinde de çeşitli önlemler aldık. Dizel tabanlı forkliftleri elektrikle çalışanlarla değiştirmeye ve LPG yerine elektrik enerjisi kullanmaya devam ediyoruz. Gelecek planlarımız arasında yeşil enerji kullanımını daha da artırmak, tüm operasyonlarımızda karbon emisyonlarını azaltmak ve kapsam 3 emisyonlarını takip etmek yer alıyor.” dedi.

Karbon emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlıyor

2050’ye kadar karbon nötr olmayı hedefleyen Bridgestone, 2011 referans noktasına göre 2030 yılına kadar operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan karbon emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlıyor.

Bridgestone EMIA Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koji Takagi ise “Küresel olarak Bridgestone, karbon nötr bir mobilite toplumunu gerçeğe dönüştürmeye kararlı. Hindistan'daki iki lastik fabrikamızdan birinin karbon nötr sertifikasyonu, şirketin sürdürülebilirliğe olan bağlılığı açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Çünkü Bridgestone, Paris iklim anlaşmasına uygun olarak 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini belirlemiştir. Bridgestone'un Paris İklim Anlaşması'na uygun olarak 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini belirlediği göz önüne alındığında, şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünde tarihi bir dönüm noktasıdır.” diye konuştu.