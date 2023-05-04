Brisa, net kârını yüzde 28 artırdı

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki Brisa, 1 Ocak-31 Mart 2023 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde şirketin cirosu 4.662 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde şirketin ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla dolar bazında yüzde 12 artarak 90 milyon dolara ulaştı.

Şirketin net kârı ise ilk üç ayda 537 milyon TL olarak gerçekleşti. Başta 181 milyon TL ek deprem vergisi olmak üzere tek seferlik gelir ve giderler hariç tutulduğunda net kâr 793 milyon TL oldu ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdi.

Elektrikli için ürettiği lastikleri satışa sundu

İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “Bu dönemde, stratejik iş hedeflerimize ulaşma yönünde de faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde sürdürdük. Brisa, istikrarlı ve dengeli büyüme hikayesine, mobilite çözümleri işini geliştirme ve bu alanda liderlik hedefiyle devam ediyor. Mobilite merkezleri olarak konumlandırdığımız hızlı bakım servis zinciri Otopratik ve Propratik mağazalarımıza yenilerini kattık. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir kriter olan şarj istasyonlarımızın sayısı bugün 36’ya ulaştı. Enliten teknolojisi ile elektrikli araçlar için ürettiğimiz lastiklerimizin satışına başladık. Ar-Ge gücümüz ve teknolojik bilgi birikimimiz ile otomotiv üreticilerinin elektrifikasyonla birlikte gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçteyiz.” dedi.