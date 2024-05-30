Brisa’dan ilk çeyrekte 585,5 milyon lira net kâr

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki Brisa, 1 Ocak - 31 Mart 2024 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Brisa, 2024 yılının ilk çeyreğini güçlü bir performans ile tamamladı. Dengeli satış kanalı portföyü, etkin fiyatlama politikaları ve yüksek marka bilinirliğinin de olumlu etkileriyleşirketin yılın ilk üç aylık döneminde cirosu 7,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Güçlü satış ağı, tedarik zinciri tarafında atılan doğru adımlar, makroekonomik risklere karşı uygulanan yerinde riskten korunma politikaları ve güçlü bilançosu sayesinde Brisa’nın faaliyet karı 750 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, faaliyet kar marjı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5’ten yüzde 10’a yükseldi. Etkin finansman yönetiminin de katkısı ile net karı da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artış göstererek 585,5 milyon TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde net kar marjı ise yüzde 6,4'ten yüzde 7,8'e yükseldi.

“Şirketimizi mobilite dönüşümü ile geleceğe hazırlıyoruz”

2024 yılı ilk çeyrek dönem performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “2030 vizyonumuz doğrultusunda şirketimizin mobilite dönüşümünü gerçekleştirmeye odaklanıyoruz. Bu kapsamda yılın ilk çeyreğinde güçlü adımlar attık. Elektrifikasyona yönelik ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirdik. Nextgen teknolojisi ile geliştirilmiş, Türkiye’nin elektrikli ve hibrit araçlarla uyumlu ilk yerli lastiği Lassa Revola’yı gururla pazara sunduk. Otomotiv sektöründe elektrikli araçlara yönelik güçlü partnerliklerimizi devam ettirdik. Mobilite Merkezleri olarak konumlandırdığımız Otopratik ve Propratik noktalarımıza yenilerini ekledik ve Otopratik’lerde elektrikli araçlar için şarj istasyonlarımızı yaygınlaştırdık. Aynı zamanda sürdürülebilir mobilitede öncü bir adım olarak yüzde 100 yerli kaplama markamız Veloxia’yı pazara sunduk. 2022 yılında bünyemize kattığımız Arvento Mobil Sistemleri ile hizmetlerimizin entegrasyonunu genişleterek toplam hizmet verdiğimiz cihaz sayımızı 800 binin üzerine çıkardık.” dedi.

“Tüm adımlarımızı karbonsuz bir gelecek temelinde atıyoruz”

Brisa’nın sürdürülebilirlikte global çapta rol model bir şirket olduğuna dikkat çeken Kürkçü, devamında şunları kaydetti: “Brisa’nın mobilite dönüşümünü gerçekleştirirken tüm adımlarımızı karbonsuz bir gelecek temelinde inşa ediyoruz. Dünyanın en büyük çevre girişimlerinden biri olan CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Türkiye’de hem İklim Değişikliği hem de Su Güvenliği kategorilerinde Global Liderler arasında yer aldık. Dünya lastik sektöründe bunu başarabilen tek şirketiz. Karbonsuzlaşma yol haritamızda, 2050 net sıfır hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Şirket hedeflerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın da yetkinlik dönüşümünü önceliğimize alıyoruz. Amaç odaklı, yetkinlik ve beceri bazlı bir dönüşüm ile çalışanlarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Bu dönemde global ölçekte saygın ve güvenilir birçok kuruluşun araştırmalarında en iyi işverenler arasında yer almamız da bu konudaki çalışmalarımızın derinliğini kanıtlar nitelikteydi. Şirketimizin başarılı performansında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”