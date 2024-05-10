Champs, 2024 yılında üye sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyor

Pandemiyle birlikte tüm dünyada gittikçe yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir ekonomi yarattı. Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayarak, çalışan verimliliğini artıran hibrit ve karma çalışma koşulları, çalışanların katılımını ve üretkenliğini artıran yeni modellerle yaygınlaşmaya devam ediyor. Araştırmalara göre şirketlerin yüzde 80’inden fazlası esnek çalışma modeline sıcak bakıyor. Uzaktan hizmet üretmeye adanmış kolektif bir merkez olan Champs ise tüm paydaşların mutlu olduğu bir iş ortamını ekosisteminin temelinde yatan kazan-kazan anlayışıyla bir araya getiriyor.

“Avrupa pazarının en güçlü oyuncularından biri olacağız”

Araştırmalara göre GIG ekonomi pazarının son beş yılda yüzde 110 büyüdüğünü ve piyasa değerinin 88,89 milyar dolardan 117,28 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Champs Kurucu Ortağı ve Yöneticisi Mahir Tüzün, “Çok sayıda çalışanın geleneksel iş modelinden GIG ekonomisine geçmesi nedeniyle, GIG ekonomi pazarının 2027 yılına kadar katlanarak artacağını düşünüyoruz. Girişimci çalışanların müşteri hizmetleri alanında yarattığı pazar ise bugün 2,5 milyar dolara ulaştı, 2025 yılında ise 13 milyar dolara yükseleceğini öngörüyoruz. Hızla yükselen pazardan pay alarak, uluslararası bir platform haline gelmek, yurt dışındaki varlığımızı daha da güçlendirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Champs olarak, B2B/B2C satış konusunda firmaların yeni satış kanalı olduk. 2024 yılında da üretkenliği artırmak, tüketicilere hızlı ve iyi bir deneyim yaşatmak ve ekiplerine özel beceriler eklemek isteyen kuruluşların bağımsız işgücü ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Bunlara ek olarak Avrupa’da 13 dilde yarattığımız ağ ile pazarın en güçlü oyuncularından biri olacağız.” diye anlattı.

Champs kullanıcı profili

Son 3 yılda 18 binden fazla çalışanı, 50’den fazla marka ile bir araya getirdiklerini aktaran Tüzün, “GIG ekonomi modeli hem çalışanlar hem de işverenler için oldukça kilit bir noktada pozisyon alıyor. Champs olarak 2023 yılında 17.500 kullanıcıya ulaştık, 2024 yılı itibariyle de 50 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kullanıcılar hakkında bilgi veren Mahir Tüzün "Yüzde 67’sini kadınlar, yüzde 37’sini ise erkekler oluşturuyor. Yaş aralıklarına bakacak olursak 22-35 arasında değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Kullanıcılarımızın yaklaşık yüzde 5’ini ise yurt dışında yaşayan bireyler oluşturuyor. Bu rakamlar üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak genç nüfusun artık GIG ekonomisine yöneldiğini görüyoruz. Bu her iki taraf için de büyük fırsatları içinde barındırıyor.” ifadelerine yer verdi.

13 dilde sunduğu destek ile dil bariyeri aşılıyor

İngilizce, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca gibi dünyanın en çok konuşulan dilleri başta olmak üzere toplam 13 dilde destek sağlayan platform sayesinde, multikültürel çalışan arayan şirketler ve yurt dışındaki şirketlerde çalışmak isteyen kişiler, dil bariyerini Champs ile aşıyor. Bu da tüm profesyonellerin ülke sınırlarına bağlı kalmadan uluslararası alanda rahatça iş bulabilmesine olanak sağlıyor. Kullanıcılar, dil ve mekan engeline takılmadan; grafik tasarım, web yazılım, dijital pazarlama, çeviri, çağrı merkezi, veri girişi ve sosyal medya yönetimi gibi alanlarda ülke sınırları dışında uluslararası alanlarda da birçok iş fırsatına ulaşabiliyor. Şu an için Almanya, İspanya ve Hollanda’da hizmet veren Champs, 2024 itibarıyla portföyündeki ülke sayısını çok daha yukarılara taşımayı hedefliyor.

Champs'ın hikayesi

BPO alanında pek çok başarıya imza atmış Mahir Tüzün tarafından 2021 yılında kurulan Champs, kusursuz müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Odak noktası, işletmeleri yetenekli bireylerden oluşan dinamik bir toplulukla buluşturmak olan Champs, dünyanın her yerinden çok sayıda vasıflı ve Gig ekonomisine dahil olan çalışana sınırların ötesinde iş fırsatlarının kapılarını aralıyor. Müşterilerine sunduğu 13'ten fazla dil desteği ile ihtiyaç duyulan dili, akıcı bir şekilde konuşabilen çok dilli bir iş gücünden yararlanma olanağı sunan Champs, bu yönüyle iş arayanları coğrafi sınırların ötesine taşıyor.



İstanbul merkez ofisinde, 50 kişiye yakın, kendi alanında tecrübeli çalışan kadrosuyla hizmet sunan Champs, verdikleri hizmetlerin tamamında küresel bir bakış açısını benimsiyor. Champs'in ana amacını ise uluslararası markalar ile yüksek vasıflı çalışanlar arasındaki bağlantıları güçlendirerek, müşteri deneyimi ve memnuniyetini üst boyutlara taşımak oluşturuyor. Platform; operasyonel verimliliği artırmakla ilgili hizmetlerin yanı sıra işletmeler için anlamlı maliyet tasarrufları sunan çözümler de sunuyor. Ayrıca Champs, iş ortaklarının birinci sınıf yeteneklerden oluşan seçkin bir havuzdan faydalanmasına, işletme performansı açısından yükselmesine ve KPI hedeflerine güvenle bir şekilde ulaşmasına da olanak sağlıyor. Champs'a buradan ulaşılabilir.