Copa Salon Tipi 48 klima ile ortamı 30 saniyede soğutma imkanı

Copa Isı Sistemleri, R32 soğutucu akışkana sahip inverter kliması ‘Salon Tipi Klima 48’i piyasaya sürdü. Güçlü ısıtma ve soğutma özellikleri sayesinde ortamı sadece 1 dakikada ısıtma ve 30 saniyede soğutma imkanı sunan klima, söz konusu özellikleri sayesinde maliyet avantajı da sağlıyor.

Copa yeni nesil inverter klimalar, 4 yönlü hava akış sistemiyle odanın her köşesine eşit şekilde hava dağılımı, 10 derece sıcaklığın altında bile yüksek verim, istenilen sıcaklık seviyesine hızla ulaşma, sessiz çalışma, A++ enerji sınıfı soğutma, düşük enerji sarfiyatı, çevreyi koruma ve buna bağlı olarak düşük enerji maliyeti avantajları sağlıyor. Copa, yeni ’Salon Tipi Klima 48’ modeli ile müşterilerine 3 yıl garanti imkanı veriyor.