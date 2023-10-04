CW Enerji ile Çemtaş Çelik arasında 31 milyon dolarlık GES anlaşması

CW Enerji, Çemtaş Çelik için Kars'ta yer alan bir arazi üzerine 32 bin kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak. Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, yeni bir anlaşmaya daha imza atmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Güneş enerjisi sektöründe güçlü anlaşmalara imza atmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ arasında GES projesi yapımı amacıyla geliştirdiğimiz Kars ilinde yer alan bir arazi üzerine güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda arazi bedeli dahil olmak üzere KDV hariç 30.939.077,75 dolar tutarında anlaşma sağlandı. Anlaşmamız çerçevesinde Kars'a Çemtaş Çelik için 32 bin kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştireceğiz. Anlaşmamız iki firma için de hayırlı olsun."

Yılmaz, sektörde güçlü iş birliklerine imza atarak daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamayı sürdüreceklerini işaret ederek, "Kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla yol alıyoruz. İmza attığımız iş birlikleri ile de ülke ekonomisine katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni iş birliklerine imza atmaya ve katma değerli ürünleri ile sektör adına kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.