“Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Evler”

MERVE YEDEKÇİ

Türkiye’nin en hızlı büyüyen girişimleri arasında yer alan, ev kiralama hizmeti sağlayıcısı Missafir, kısa veya uzun vadeli konaklamak isteyenlere, 4 ülkedeki 30 farklı şehirde ve 100’den fazla lokasyonda 2 bin 300 seçenek sunuyor.

Ev sahiplerine de bir gelir modeli yaratan şirket 2024 yılında Avrupa’da 2 yeni ülkeye açılmayı hedefliyor. Günümüzün trendi olan bu konaklama şekli, bir yandan misafirlere ev konforunu ve rahatlığını sunarken diğer yandan da otel hizmetlerin tamamını sağlıyor. Hızlı bir büyüme gösteren şirketin kurucusu ve CEO’su Mehmet Yüksel, programı, yarattığı etkiyi ve yakaladığı başarıyı, EKONOMİ’ye anlattı.

Dünyada 9 milyon ev paylaşımlı model ile kiralanıyor

“Missafir olarak 3 aydan 12 aya kadar konaklama deneyimi sunuyoruz. Kısa süreli kiralamalar, seyahatinizi kişiselleştirmenize ve esnek bir program dahilinde kendi rutininizi oluşturmanıza olanak tanıyor. Orta dönemli kiralamalar ise genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar olan konaklamaları kapsıyor. İnsanlar günümüzde, kısa ve orta dönem kiralamaları sadece bir konaklama şekli olarak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı seçeneği olarak da görüyor. Faturaların ödenmesi, temizlik ve teknik hizmet gibi birçok avantaj sağlıyoruz. Kısa ve orta vadeli konaklama sektörü, dünyada ortalama yüzde 20 yıllık büyüme oranına sahip. Küresel çapta bu sektörde 9 milyon civarında evin yer aldığını biliyoruz. Bu rakamın 2025 yılına kadar 25 milyonu bulması bekleniyor.”

‘Turizm konutu izin belgesi’ alınması zorunlu

“1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren ‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun’ ile konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi düzenlendi. Buna göre; konutlarını 100 günden daha kısa süreli kiraya vermek isteyen herkesin bir dizi gerekliliği yerine getirerek bir ‘turizm konutu izin belgesi’ alması zorunlu hale geldi. Şartları karşılamayanları çok ciddi para cezaları bekliyor. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, bu hizmeti veren evlerin bir izin belgesi ile sisteme dahil olması, gelirlerinin kayıt altına alınarak vergilendirilmesi ve konaklayanların kimliklerinin bildirilerek güvenlik endişelerinin giderilmesi, sektörümüz adına önemli bir gelişme olacak.”

Odağımızda ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ var

“Uluslararası PropTech for Good birliğinin üyesi olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için harekete geçen ülkemizdeki sayılı markalardan biriyiz. Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu 17 hedefe uygun hareket ediyoruz. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini çekirdek değer olarak benimsiyoruz. Şu anda kadın çalışan sayısı yüzde 51’in üzerinde ve hep bu seviyelerde kalmasına özel önem veriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ilkesinde verdiğimiz bir taahhüdümüz için Better Homes for Better Future (Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Evler) inisiyatifimizi hayata geçirdik. Seçili Missafir evlerinde enerji tasarruflu LED ampuller ve A+ enerji serisi beyaz eşyalar kullanıyoruz. Yanı sıra plastik atığı azaltmak amacıyla tekrar kullanılabilir ürünleri tercih ediyoruz. Evlerde kullanılan çarşaf, havlu ve yastık gibi malzemeleri de yerli üreticilerden tedarik ediyoruz.”

Hedefimiz iki sene içerisinde Avrupa’nın en büyüğü olmak

Bugüne kadar dört yatırım turu gerçekleştirdik. 2020’de Tohum Öncesi yatırım turunda 1.9 milyon dolar değerlemeyle 11 melek yatırımcıdan yatırım aldık. 2020'nin sonunda Tohum yatırım turunda 3 milyon dolar değerleme üzerinden, 2021'de Köprü yatırım turunda 15 milyon dolar değerleme üzerinden yatırımlar alarak büyümeye devam ettik. 2022'nin sonunda Pre-Serie A yatırım turunda ise 26 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolar yatırım aldık. Yatırımcılarımız arasında hem kurumsal şirketler ve bireysel yatırımcılar bulunuyor. Kurumsal yatırımcılarımız Koç Holding Unvest Fonu ve Ege Yapı GSFY fonu. Bireysel yatırımcılarımız arasında ise Agah Uğur, Özgür Günaydın, Mehmet Onarcan, Altay Tınar, Mehmet Çelikol, Murat Erden, Alper Şener, Çağlan Mursaloğlu gibi isimler yer alıyor. Toplam 29 melek yatırımcımız bulunuyor. Yeni Serie A yatırım turuna 2024 Ocak ayında çıktık. Portekizli, Belçikalı, Dubaili yabancı yatırımcılar ve iki Türk yatırımcı ile görüşüyoruz. Yakın zamanda bu yatırımların netleşmesini bekliyoruz. Eğer yatırımlarımızı hızlı bir şekilde alabilirsek iki sene içerisinde Avrupa’nın en büyüğü olma hedefimiz bulunuyor.

Yapay zeka destekli ev konaklama devrimi

“PMS (Property Management System) yazılımımızla dinamik fiyatlandırma algoritmalarından misafir iletişimine, içerik oluşturmadan 50’den fazla platformda tek tıkla entegrasyona kadar gayrimenkul yönetimi ihtiyaçlarının tamamını uçtan uca yapay zeka destekli yürütüyoruz. PMS yazılımımızı tüm paydaşların kullanabilmesi için özel bir hizmet modeli üzerinde de çalışıyoruz.”