DeepSeek’i Çin hesapları mı abarttı?

Online analiz firması Graphika'ya göre, Çin devletine bağlı sosyal medya hesapları, haberlerin ABD teknoloji hisselerini düşürmesinden günler önce, geçen hafta Çinli girişim DeepSeek'in yapay zekâ modellerinin lansmanını kutlayan anlatıları güçlendirdi.

Çinli diplomatlar, büyükelçilikler ve devlet medyası da dahil olmak üzere bu çabaya dahil olan hesaplar, lansmanla ilgili medya haberlerini güçlendirdi ve DeepSeek'in ABD'ye meydan okuduğu fikrini destekledi.

New York merkezli Graphika, mesajlaşmanın Elon Musk'ın X ve Meta (META) Platformlarının Facebook ve Instagram'ının yanı sıra Çin hizmetleri Toutiao ve Weibo gibi platformlarda yayınlandığını söyledi.