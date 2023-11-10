Denizli sanayicisi sanal ortamdaki birliği gerçeğe taşıdı

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Linkedln Local’in katılımcı şirketler arasında sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda iş birliği fırsatları yaratma hedefi doğrultusunda Kanguroo Creative ile Deneyim Fabrikası küratörlüğünde gerçekleşen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Aslıtekstil Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Kasapoğlu, tema olarak sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri arasından amaçlar için ortaklıklar başlığını taşıyan 17. maddeyi seçtiklerini söyledi.

Etkinlikte Denizli’de sürdürülebilirliğin her alanında faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığını belirten Kasapoğlu, “Ortak bir hedefle, ortak, nitelikli işbirlikleriyle ve tüm paydaşlarımızla projeler geliştirirsek ilerlemenin daha hızlı olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Davetlilerin ekrandan birbirini tıklaması yerine birbirini fiziken tanımaları ve bu tanışıklıklar vasıtasıyla işbirlikleri gerçekleştirmesi amacında vurgu yapan Kasapoğlu şöyle devam etti, “Sanayide veri akışı çok önemli. Eskiden veriler saklanıyor, paylaşılmıyordu. Bu ilerlemeyi durduran bir şey. Verilerimizi paylaşacağız, ortak bir endüstriyel kapasite geliştireceğiz ki hep beraber ilerleyelim. Hepimiz farklı farklı amaçlara koşturuyoruz ve neyi nasıl yaptığımızı birbirimizle paylaşırsak birbirimize örnek olursak, Denizli için ve tüm sürdürülebilirlik modelleri için bütüncül yaklaşımları daha kolay hayata geçirebiliriz. Çünkü, aynı havayı soluyor, aynı çevrenin sürdürülebilirliği için hizmet ediyoruz. Dolayısıyla lokalden genele bu şekilde sürdürülebilirlik ekiplerinin birbirine dokunması, profesyonellerin birbiri ile etkileşimi, deneyim paylaşımı hedefe daha kolay ve hızlı ulaşmamızı sağlayacak” diye konuştu.

İşbirliği ortamına zemin hazırlıyor

LinkedIn Local Denizli temsilcisi Hamit Aydın, etkinliği profesyonellerin mevcut bağlarını güçlendirerek, yeni bağlantılar oluşturma hedefiyle düzenlediklerini söyledi. Aydın, “Linkedln Lokal buluşmaları, Denizli sanayinde sürdürebilirlik alanında yapılan çalışmaları paylaşarak gerçek işbirliği ortamı yaratmayı amaç ediniyor” dedi. Aslıtekstil’in Denizli OSB’deki üretim merkezinde gerçekleşen etkinliğine kentin enerji, demir çelik, makine, mermer, tekstil firma sahip ve profesyonelleri katılım göstererek devam eden sürdürebilirlik projelerini aktardı.