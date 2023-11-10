Denizlili genç iş insanları, SPV kurmak için yola çıktı

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Girişimcilik ve Teknoloji Komitesi DEGİAD- GEN Türkiye işbirliği ile düzenlenen Laodikya Ventures Talks etkinliğine konuk olan 212 Ventures Capital’ın kurucu ortağı Numan Numan, yatırımcılar için doğru girişimi seçme stratejileri, başarılı yatırım portföyü oluşturmanın ipuçları anlattı.

Katılımcıların konu ile ilgili sorularını yanıtladı. Teknoloji alanında hızlanan değişimlerin 10 yıl sonra bambaşka bir gelecek vaat ettiğini vurgulayan Numan, eski bir akıllı telefonun dahi Ay’a giden Apollo 13 uzay aracından daha fazla chip ve hafızaya sahip olduğunu belirterek, “Yapay zeka gibi bulut teknolojileri, 5G, batarya teknolojileri ve chip teknolojilerindeki gelişmeler çok hızlandı ve bu büyük bir değişim yarattı. Zira ana teknolojilerdeki herhangi birindeki yüzde 1- 2’ lik artış, diğer taraflarda müthiş bir ivmelenme yaratıyor. Önümüzdeki 10 senede çok daha güzel olacak. Şu an teknolojide doğru büyüme noktasındayız. 2023- 24- 25 de kurulacak fonlarda büyük işler olacak diye düşünüyorum” dedi. Numan, Türkiye’de bir anonim şirket kurulsa bunun maliyeti ve işletilmesi ile şirket sermayenin önemli bir bölümü bu alanlara ayrılmak zorunda kalınabileceğini belirterek, genç iş insanlarının SPV (Special Purpose Vehicle- Özel Amaçlı Şirket) kurma fikrini desteklediğini açıkladı. Genç iş insanlarının birlikte iş yapma ve fon kurma düşüncesine destek veren Numan, “Bu konuda ilk girişimi başlatan Denizlili genç iş girişimcilerin önemli işler başaracağına inanıyorum” dedi.

"Öncü girişimlerin kentimizde gerçekleşmesi tesadüf değil"

DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, bilişim sektöründe öncü girişimlerin Denizli’de gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını vurgularken risk alma motivasyonu, dinamiği girişimciliğin Denizli’yi diğer Anadolu kentlerinden ayıran önemli özelliklerinden olduğunu vurguladı.

Urhan, “DEGİAD olarak bu farkındalığı ortaya koyarak girişimcilere yol haritası sunarak rehberlik etme misyonu ile hareket ediyoruz” dedi. DEGİAD Girişimcilik ve Teknoloji Komitesi Başkanı Kemal Sözkesen de Denizli’nin klasik sanayi, klasik üretim yöntemleriyle daha fazla bir noktaya gitmesinin zorluğuna dikkat çekerek, “Artık bizim girişim dünyasında girişim sermayesi yatırım fonlarında ve farklı fonlarda iş insanlarımızın yer alması, bu ekosistemi takip etmesi buralarda edindikleri tecrübe ve birikimleri yeniden bu eko sisteme katmaları gerekiyor. Aynı zamanda Denizli’ de doğan fikirlerin, yeni projelerin yeni girişimcilerin desteklenmesi, onların fon bulması, dünyaya açılması ve ihracat yapması gerekiyor. Bunu sağlamak için 212 Ventures Capital Kurucu Ortağı Numan Numan’ın dile getirdikleri, deneyim ve birikimini paylaşmsı çok kıymetli ve önemli. Hedefimiz Denizli’yi Türkiye çapında parlatmak, uluslararası çapta yıldız haline getirmek. Denizli iş dünyasına ve halkına hizmet ederek kalkınmasını sağlamak” diye konuştu.