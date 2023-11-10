M. Çetin İnşaat, toplu konut yapacak

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi’ndeki kamu yatırımlarının inşaat, mimarlık ve müteahhitlik alanındaki çözüm ortaklarından biri olan ve özellikle baraj projelerinin transiyon sistemlerinde adından bahsettiren M. Çetin İnşaat, depremden sonra yönünü konut projelerine çevirdi. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 2.000 binanın hasar gördüğü Şanlıurfa’da üst segment yeni siteler inşa etmeyi hedefleyen firma, kentteki yeni konut üretimine katkı sunacak. Firma, ilk etapta 3 bin metrekare arazi üzerinde 180 daire ve 30 adet dükkan inşa etmeyi hedefliyor.

M. Çetin İnşaat Mimarlık LTD. ŞTİ Genel Müdürü Mehmet Çetin, “Bugüne kadar baraj başta olmak üzere okul, aile sağlığı merkezi, spor kompleksi yatırımlarında yüzlerce projede yer aldık. Misyonumuz gereği bugüne kadar çok fazla konut projesi yapmamıştık. Ancak yaşadığımız deprem afetinin ardından Şanlıurfa’da binlerce konutun kullanılamaz hale gelmesiyle yeni konuta yönelik ihtiyaçları karşılamak istiyoruz. Çünkü konut fiyatları artarken, kira ücretlerinde de anormal yükseliş trendi insanlarımızı mağdur ediyor. Bu alanda bizde depremde mağdur olan vatandaşlarımızdan yana elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Site konseptinde projelere yöneliyoruz. İlk site projemizin teknik hazırlıkları tamamlandı. Uygulama için son hazırlıkları ve kontrolleri yapıyoruz. Eğer yatırım koşulları oluşursa ilk kazmayı 2024 yılının başında vurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Teknik ekibine afet alanında uzman mimar ve mühendisleri kattı

Deprem afetinden sonra daha güvenilir konutlar inşa etmek için teknik alanda pek çok yenilik yaptıklarını ifade eden Mehmet Çetin, “İnşasını üstlendiğimiz binaların teknik çizimlerini baştan aşağıya kontrol ediyoruz. Özellikle binanın ana taşıyıcı sistemini güçlendirecek yeni trendleri baz alıyoruz. Bu alanda kolonların çapını büyütüp ve mesafelerini düşürüyoruz. Taşıyıcı sistemlerde kullanılan demirlerin çapını da artırdık. Bu noktada daha iyi teknik çizimler için mühendis sayımızı 5’e çıkarttık. Ayrıca afetlere dayanıklı yapılar konusunda uzmanlığı bulunan bir mimar arkadaşımız da ekibimize katıldı. Beyaz yakadaki personel sayımız toplamda 25’e ulaştı. İnsanlarımızın gönül rahatlığıyla oturacağı güvenilir konutlar için sadece teknik kısımda değil uygulama kısmında da ince eleyip sık dokuyoruz” diye konuştu.

Baraj transiyon sistemlerinde aranan firmalar arasında yer alıyor

Türkiye’deki baraj projelerinin sanat yapıları alanındaki en önemli çözüm ortaklarından biri olduklarını kaydeden Mehmet Çetin, “Taşeron olarak Atatürk Barajı’nın su çıkış ağızlarını, batardo kapaklarını, orta transiyonunu ve şaftlarına imzamızı attık. Alanında uzman teknik ekibimizle baraj projelerinin tüm altyapı bölümlerini gerçekleştirebilecek güce sahibiz. 35 bin kişi kapasiteli GAP Arena Stadı’nın önemli taşeronlarından biri olduk. Antalya, Kahramanmaraş ve Çanakkale’deki baraj projelerinin çoğunun transiyon sistemlerinde imzamız var. Şuanda eş zamanlı olarak Tarsus Üniversitesi’nin Yabancı Diller Yüksekokul ile Yemekhanesi’nin ve Suruç Genlik Merkezi’nin inşasını yatırım programına uygun olarak sürdürüyoruz.