Mekpan Panel’e, DESMÜD’den ziyaret

İbrahim Çiçekçi/KONYA

Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine Mekpan Panel‘in üretim tesislerini gezdirdi.

Katırcı, “DESMÜD’ ün ziyaretinden son derece memnun olduk. Mekpan Panel olarak, Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 yılı listesinde yer alma başarısını gösteren Mekpan Panel olarak, üretim verimliliğinde de sektörde ilk sıralarda yer alıyoruz. 2011 yılında sahip olduğumuz güçlü sermaye, yetkin insan kaynağı, iyi tedarikçi ve müşteri ilişkilerinden aldığımız güçle faaliyetlerine başlayan Mekpan Panel, bugün Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığımız yatırımlarla 41.000m²’si kapalı olmak üzere 65.000 m² alana ulaşıyoruz. Bu yatırımın yanı sıra, yine bu yıl içerisinde devreye almayı planladığımız 3.hat yatırımımız ile birlikte yıllık üretim kapasitemizi 8,5 milyon m² den 13,6 milyon m²’ye çıkarmayı hedeflemekteyiz. Böylelikle günlük fiili üretim miktarında 25.000 m²’den 40.000 m²’ye ulaşıyoruz. Tek çatı altındaki Türkiye’nin en büyük panel fabrikasıyız. Ülkemizde sandviç panel üretiminde standartlara yön veren, yenilikçi ve katma değeri artırmaya odaklanan Mekpan Panel, süregelen yatırımları ile sektöre yön vermeye devam etmektedir. Yenilikçi ve son teknolojilerle donatılmış tesisimizde, ürettiğimiz çatı ve cephe panelleri ile mimari estetik ve kaliteyi bir arada buluşturuyoruz. Bugün de zorlu konjonktüre rağmen, sektörün en değerli üreticisi olma vizyonumuzla, bayilerimizin ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya odaklanıyor ve verimliliği yükseltmeye yönelik çalışmalarımızla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Uzun ömürlü, depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve yüksek ısı yalıtım performansına sahip olan MEKPAN PANEL markalı, PUR-PIR dolgulu sandviç panelleri, spor tesislerinde, endüstriyel tesislerde, değirmen tesislerinde, hangarlarda, konutlarda, soğuk hava depolarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji tasarrufunda önemli rol oynayan MEKPAN PANEL markalı sandviç paneller, ısı ve su yalıtımı konusunda kesin çözümler sağlarken, depreme ve yangına dayanıklılığı ile güvenli, sağladığı mimari estetik ile hayatı güzelleştiren, yapınıza değer katan, günümüzün en çevre dostu ürünlerindendir. Bizleri ziyaret eden DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu ile yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Mekpan Panel Ailesi derneğimize güç katacaktır

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu ziyarette Mekpan Panel ailesinin derneğimize güç katacaktır diyerek, “Derneğimiz yurt içi ve yurt dışında sektör ile ilgili tüm gelişme ve faaliyetleri yakından takip etmekte ve aktif üye kadrosuyla pek çok yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Üyelerimiz dünyanın pek çok ülkesiyle yakın ilişkiler içerisinde bulunmakta ve Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri ve Rusya Cumhuriyetleri başta olmak üzere toplam 167 ülkeden oluşan bir ihracat zincirini yürüterek, her gün daha fazla büyüyor. Yaptığı yatırımlarla kapalı alanı 65.000 m² alana ulaşan ve Tek çatı altındaki Türkiye’nin en büyük panel fabrikası olan Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Beyin ve Mekpan ailesinin üyeliği derneğimize ve sektörümüze güç katacaktır. Mekpan Panel ile birlikte, sektördeki en son teknolojileri ve yenilikleri takip ederek üyelerimize daha fazla değer sunmayı hedefliyoruz. Bu işbirliği ile sektörümüzün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Çevremizi koruma ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme konularında öncü bir rol üstlenen bir dernek olarak, çevresel sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Fabrika, işletme ve tesislerimizde karbon ayak izi ve enerji verimliliği konularına verdiğimiz önemi vurgulamak istiyoruz. Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya yaratma sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluğun farkında olan bir dernek olarak, çevresel sürdürülebilirlik için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, çevreye daha saygılı ve enerjiyi daha etkili bir şekilde kullanabileceğimiz bir dünya inşa etmek için çaba göstermekten gurur duyuyoruz. Kendine Ar-Ge'yi bir misyon ve vizyon olarak belirlemiş, innovasyon ve sürekli gelişime olan bağlılığıyla öne çıkan bir firma olan Mekpan Panel ’in sektördeki deneyimlerini ve uzmanlıklarını derneğimizle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverliğine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.