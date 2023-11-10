'Sermaye, sorun yaşanan ülkelerden kaçıyor'

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Buğday Hukuk, üretimini durduran, küçülen ya da yeni sermayedar ihtiyacı olan şirketleri, potansiyel yatırımcılarla ulusal ve uluslararası arenada bir araya getirdiğini bildirdi. “Farklı veya aynı sektörde üretim yapan şirketleri evlendiriyoruz” diyen şirketin kurucusu ve sahibi Kemal Buğday, savaş başta olmak üzere sorun yaşayan ülkelerde sermayenin hızlı bir şekilde el değiştirdiğini ve yatırımlarını Türkiye gibi güvenli limanlara taşıdığını söyledi.

Hukuk ve danışmanlık ofisi olarak uzun yıllardır şirketlerle çalıştıklarını söyleyen Buğday, “30 yıldır hizmet veriyoruz. 10 bin civarında müvekkilimiz var ve bunların çoğu şirket. Şirketlerle çalıştığımız için onların içyapısını çok iyi biliyoruz. Şirketlerin bir kısmı uzun ömürlü, kimisi çok kısa ömürlü oluyor. Türkiye’de şirketler çok hızlı bir şekilde sirkülasyona uğruyor, el değiştiriyor, kapanabiliyor ya da farklı isimle yeniden açılabiliyorlar. Gıda, tekstil, sanayi, ayakkabı, araba yedek paraca, ağır sanayi gibi pek çok sektörlerde şirketlere hukuk ve danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.

Sorun yaşanan ülkelerde sermayenin çok hızlı bir şekilde el değiştirdiğini söyleyen Buğday, “Sermaye çok ürkektir. Mesela Arap baharı döneminde şirketlerin taleplerine yetişemedik. Arap sermayesi Türkiye’de harıl harıl işletme aradı. O dönemde Türkiye’de işler çok iyiydi. Şu anda İran’dan kaçan çok sayıda sermaye var. Türkiye’ye yatırım yapmak istiyorlar. Aynı şekilde Rusya ve Ukrayna’dan da talepler bulunuyor. Burada hali hazırda bir savaş olduğu için oradaki yatırımcılar sermayelerini Türkiye gibi daha güvenli limanlara taşıyorlar. Bunda Türkiye çok karlı çıkıyor. Ülkeye döviz geliyor. Dışarıdan yabancı yatırımcı geliyor. Bu sermayeler hem istihdam sağlıyor hem de batmakta olan şirketlere can suyu oluyorlar. Sonuç olarak herkes kazançlı çıkıyor” şeklinde konuştu.

Şirket evliliği yaptıklarını dile getiren Buğday, “Şirketlerden bize talep geliyor, biz de hukuksal altyapılarını hazırlayıp gereken işlemleri hayata geçiriyoruz. Asıl amacımız yaşadığımız kentte ve ülkemize yatırımcı getirmek. Mali müşavirlik kısmını mali müşavir arkadaşlarımız hallediyor. 70’e yakın nitelikli, alanında uzman arkadaşımız var. Bu danışmanlarımız vasıtasıyla, dış ticaret, şirket yöneticisi ve mali müşavirlik hizmeti sunuyoruz. Bu uzmanlardan hizmet alarak hukuksal anlaşmaları ayarlıyoruz, şirketi işler vaziyette yatırımcılara teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Armut her zaman dibine düşmüyor”

İkinci nesil firmaların çok sıkıntılı olduğunu dile getiren Buğday, “Baba ya da anne şirketi kurmuş, bir yere kadar getirmiş ama akabinde gelen ikinci nesil çocuklar maalesef firmanın gelişimine bir katkı koymuyorlar. Armut her zaman dibine düşmüyor. Dolayısıyla çocuk babasının işini yapmak istemiyor. Bu şekilde olan çok şirket gördük. İkinci nesil bu işi yapmazsa şirket kapanacak ve yüzlerce çalışan işsiz kalacak. Biz de bu şirketleri alabilecek, şirketin devamlılığını sağlayacak yerli ve yabancı yatırımcılara sunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Genellikle birinci neslin şirketleri geliştirmediğini ve çağın gerisinde kaldığını belirten Buğday, “Şirketin birinci kuşağı küçük bir dükkânda belli bir sektörde işe başlıyor, şirketi belli bir büyüklüğe getiriyor. Küçük bir dükkânda başlayan hikâye bazen de devasa bir fabrikaya dönüşüyor ama bir yerde tıkanıyor. Çağın gerisinde kalıyor. Vizyon, Ar-Ge ya da finansman olmayınca maalesef daha fazla gelişemiyorlar. Bu tıkanıklık sonucunda şirket geri geri gitmeye başlıyor. Biz geri gitmeye başlayan bu şirketlere yatırımcılar getirerek, yeniden üretim yapabilecek, istihdam sağlayacak ortamı sağlıyoruz” dedi.