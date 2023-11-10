Emek Kapı Sistemleri, üretimde verimliliği artırmaya odaklandı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Eski Sanayi Bölgesi’nde 1975 yılında yaklaşık 35 metrekarelik küçük bir işletme olarak üretime başlayan Emek Kapı Sistemleri, bugün üçüncü kuşağın yönetiminde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 40 bin metrekarelik alanda 200 kişiyi istihdam ediyor. Kapı sektörüne yenilikçi bir vizyonla hizmet veren Emek Kapı Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Mehmet Kabak, “Bugün itibarıyla ayda 3 bin adedin üzerinde kapı talebini karşılayacak makine donanım ve ekibine sahibiz. Son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına firma olarak büyük ağırlık verdik. Teknoloji ve tasarım olarak sürekli yeni ürünler üretiyoruz. Son yıllarda yaptığımız çalışmalar sayesinde sektörümüzde patent sayımız ile lider olduğumuzu söyleyebilirim. 2019 yılında kurşun geçirmez çelik kapımızın da sertifikasını aldık. Dünya standartlarında almış olduğumuz bu sertifika ile öncelikli hedefimiz üretimde verimliliği artırarak, taleplere daha kısa sürede cevap vermek” dedi.

“CANTON fuarı bizim en büyük vitrinimiz”

Şu anda düzenli olarak 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren Emek, her yıl ihracat pazarına yeni ülkeler ekliyor. Fuar, tanıtım ve reklam çalışmalarına önem verdiklerini aktaran CEO Mehmet Kabak, “Çin’de yılda iki kere düzenlenen CANTON fuarı bizim en büyük vitrinimiz. Günümüz dünyasında ne kadar iyi mal ve hizmet üretiyor olsanız da ürettiğiniz ürünleri ve hizmeti tüketiciye doğru olarak yansıtamıyorsanız eğer hiçbir anlamı olmuyor. Bu yüzden bizde kurumsal bir firma olma yolunda medya mecralarında da reklamlarımızla tüketicilerimize doğrudan ulaşmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“Rekabet kalite, model, hizmet ağırlıklı olmalı”

Sektörel anlamda da değerlendirmelerde bulunan Mehmet Kabak, “İnşaat sektöründe yaşanan gelişmeler çelik kapı sektöründe de fırsatların oluşmasını sağlıyor. İstanbul’u hariç tutarak konuşuyorum Türkiye’de konut ihtiyacının henüz istenilen düzeye ulaşmamış olması çelik kapıya olan ihtiyacın devam etmesine katkı sağlıyor. Bölgemizdeki çelik kapı firmalarının ihracatı başta komşu ülkeler olmak üzere özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Cumhuriyetlere oluyor. Türkiye çelik kapı konusunda Avrupa’ya tam manasıyla açılamadı. Bu konuda kalkınma ajanslarından, AB hibe programlarından ve yerel kaynaklardan faydalanılarak sektörde kapı standartlarının belirlenmesi ve bununla ilgili denetimler yapılması gerekir. Çelik kapı sektörünün son yıllarda giderek büyümesi, ihracat ve istihdam noktasında hem Kayseri hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Özellikle Kayseri’nin üretim ve satışta Türkiye’de lider şehir olması sevindirici ama bir o kadar da sorumluluk yükleyen bir olgu. Kayseri’de büyüklü küçüklü sektörde toplam 400 civarında üretici faaliyet gösteriyor. Bizler rekabetin; kalite, model ve hizmet ağırlıklı olmasının sektörde sürekli bir gelişim sağlayacağı inancındayız” ifadelerini kullandı.

Emek Kapı Sistemleri’nin büyüme politikasına yönelik de ifadelerde bulunan Mehmet Kabak, teknolojik yatırımlarla Türkiye’yi kapı sektörünün içerisinde bulunduğu taklitçi ve günü kurtaran zihniyetinden kendine has modelleri ve farklı tasarımları olan bir firma olarak büyümeye devam edeceklerini belirtti. Kabak ayrıca, firma olarak sürdürülebilir büyümeye ve yeşil ekonomiye verdikleri önemden de bahsederek, “Topraksız tarımla ilgili bir yatırımımız olacak. Ayrıca fabrikamızı da tamamen yenilenebilir enerjiye dönük yatırımlarla donatmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.