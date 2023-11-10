Altınsu, tekstilden tekstile ‘sıfır atık’ için çalışıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sürdürülebilirlik çalışmaları tüm dünyada hızla devam ederken bu konuda proseslerini güncelleyen firmalar güçlenerek yoluna devam ediyor. Global anlamda ekonomik bozulmaların yaşandığı, maliyetlerin arttığı 2023 yılında Avrupa’da yürürlüğe giren bazı yönetmelikler nedeniyle tekstil sektöründe de elyafın geri kazanımı önemli bir boyut kazandı. Bu dönemde 2 farklı lokasyonda 50 bin metrekareyi aşan kapalı alan üzerine kurulan Altınsu Tekstil, 650 kişilik istihdamı ile tekstilde sürdürülebilirlik ve dönüşüm kısmındaki çalışmalarına odaklı olarak yaptığı yatırımların meyvesini toplamaya başladı.

2023’te sürdürülebilirlik ve sıfır atık konusunda odaklandıklarını belirten Altınsu Tekstil Genel Müdürü Mustafa Altınsu, “Pandemi döneminin ardından bu alanda önemli yatırımlar yaptık. Sürdürülebilirlik çalışmaları, sınırda karbon uygulamaları bir süreç içeriyor. Biz de bu süreçlere başından itibaren planlı bir biçimde hazırlandık. Bugün sadece petten değil tekstilden tekstile geri dönüşüm yapabilir bir hale geldik. Kendi tekstil atıklarımızın yanı sıra tedarikçilerimizdeki pastal atıkları gibi geri dönüştürülebilir tekstil atıklarını toplayıp yeniden üretime kazandırıyoruz. Plastik iplik bobinlerini dahi dönüştürüp tekrar kullanıyoruz. Prosesin içine alabileceğimiz her materyali yeniden ekonomiye kazandırarak müşterilerimize ‘sıfır atık’ vaat eder bir hale geldik. Bu yöndeki çalışmalarımızın bize en büyük katkılarından birisi de hammadde de ithalata olan bağımlılığımızı yok denecek kadar azalttı. Boya gibi bazı kimyasallar hariç ithalata dayalı hammadde kullanmıyor, kendi hammaddemizi kendimiz atıklardan üretiyoruz” dedi.

“Katma değerli üretim önemli”

Tekstilde, petten dönüşümün yaygın olduğunu ancak bu konuda da orijinal kullanılmamış petlerin dönüştürülmesi ile aslında dünya genelinde işin amacından sapıldığını vurgulayan Altınsu, “Baktığınız zaman sadece pet şişeden polyester hammadde üretebiliyoruz gibi görünebilir ama sektörde önemli miktarda da tekstil atığı oluşuyor. Normal şartlarda bu atıkların önemli bir bölümü çöpe gidiyor. Boşa giden bu ekonomik değerin yeniden kazanımı bizler için önemliydi. Tekstilden tekstile sağladığımız dönüşüm bizi rakiplerimizden önemli ölçüde ayrıştırdı ve piyasadaki durgunluğa rağmen ihracatımıza devam ediyoruz. Firma bazında geçen yıl olduğu gibi bu yılda döviz bazlı büyümemizi sürdürürken bu tarz geleceğe yönelik yatırımları da önemserken katma değeri yüksek teknik tekstil ürünleri konusunda da Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürebilir bir dünya için doğa dostu alternatifler geliştirerek, çevreye duyarlı üretime özen gösterdiklerini hatırlatan Mustafa Altınsu, “Yaptığımız son çalışmalarla yüzde 70 olan atık geri dönüşümünü yüzde 100 seviyesine çıkardık. Recycle üretim hattımızla birlikte boyalı ve boyasız tüm formlarda polyester tekstil atıklarının geri kazanımı mümküm. Bazı global markalar ile sıfır atık projeleri yürütürken yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Sarfiyatı yüksek olan bir firma olduğumuz için Balıkesir bölgesinde planladığımız 2 rüzgâr enerjisi santralinin inşaatı başladı. Tamamlandığında enerjimizin de yüzde 40’ını buradan sağlayacağız” dedi.