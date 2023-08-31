Depremzede esnafa Coca-Cola'dan iş yeri desteği

Coca-Cola Türkiye, Anadolu Vakfı ve Toktut Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Yeniden Yaşam Projesi" kapsamında, depremlerden etkilenen 4 ilde toplam 70 konteyner iş yeri afetzede esnafa teslim edildi.

Bakkal-market ve yeme-içme konteynerleri olarak üretilen iş yerleri, raf, tezgah, soğutucu ve diğer ekipmanlarla esnafa hibe edildi.

"Yeniden çalışabilmek çok güzel"

Aldığı destekle Antakya Serinyol Mahallesi'nde büfe işletmeciliği yapan Yasin Güç, depremden önce Antakya merkezde bakkalının olduğunu söyledi.

Deprem felaketinde iş yeri ve evinin yıkıldığını aktaran Güç, "Çok zor günler geçirdik. Bizim için her şey bitti. Yeniden hayata tutunmaya çalışırken sağ olsun Coca-Cola bize bir konteyner iş yeri verdi. Verilen bu destekle biraz olsun ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş işlerimiz de iyi olacak inşallah." diye konuştu.

Coca-Cola Türkiye'nin desteğiyle Kuzeytepe Mahallesi'nde bakkal işleten Özlem Coşar da depremden önce şu anki iş yerinin hemen yanında bir marketinin olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerle büyük bir felaket yaşadıklarını ifade eden Coşar, "Depremde, babamı, eşimin babasını ve kuzenlerimi kaybettim. Yani her şeyimizi kaybettik. Coca-Cola'dan aldığımız destekle hayata tutunmaya çalışıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Yeniden çalışabilmek çok güzel." dedi.

Emek Mahallesi'nde yıkılan kasap-fırın işletmesinin bulunduğu yerde proje kapsamındaki destekle konteynerde hizmet vermeye başlayan Nuri Başak, depremde çok sayıda akrabasını kaybettiğini söyledi.

Zor günler geçirdiklerini belirten Başak, "Depremden sonra 4 ay işsiz kaldık. Sağ olsun Coca-Cola bize iş yeri desteği verdi. Biz de iş yerimizi tekrardan açtık. Burada tepsi ve kağıt kebabıyla lahmacun yapıyoruz. İşlerimiz de çok şükür iyi." diye konuştu.

Öte yandan Coca-Cola, "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında depremzede 300 kız öğrenciye de burs vermeye devam ediyor.