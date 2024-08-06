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DHL Global Forwarding’te üst düzey atama

DHL Group'un taşımacılık kolu DHL Global Forwarding’te Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Melike Varul atandı.

Haber Merkezi
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DHL Global Forwarding’te üst düzey atama
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DHL’in taşımacılık kolu DHL Global Forwarding’te üst düzey atama gerçekleşti. Şirketin Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Melike Varul getirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Varul, meslek hayatına 2004 yılında hava ve deniz taşimaciliği i̇thalat uzmani olarak başladı ve 2008 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2008 yılında DHL Global Forwarding bünyesine Saha Satış Uzmanı olarak katılan Varul,  ardından Avrupa Hat Geliştirme Müdürü, İç Satış ve Satış Destek Müdürü ve son olarak da  Türkiye Saha Satış Müdürü rollerini üstlenerek şirketin ticari faaliyetlerine önemli katkılarda bulundu.

2023 yılında Koç Üniversitesi'nde Mini MBA eğitimini tamamlayan Varul, şirket içinde düzenlenen Certified International Forwarder (CIF) programı kapsamındaki eğitmenlik görevini de halen sürdürüyor. 

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