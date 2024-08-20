E-ticaret global büyümesine devam ediyor

Tüm dünyada gelişimini katlayarak artıran e-ticaret sektörü Türkiye’de de büyümesini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü Raporu’na göre; ülkemizde 2023 yılında bir önceki yıla göre e-ticaret hacmi %115,15 artarak 1,85 trilyon TL’ye; işlem sayısı ise %22,25 artarak 5,87 milyar adede ulaştı. 2024 yılında da e-ticaret hacminin 3,4 trilyon TL’ye, işlem sayısının ise 6,67 milyar adede ulaşacağı öngörülüyor.

E-ticaret sektöründeki bu ivmenin lojistik başta olmak üzere pek çok sektöre büyüme fırsatı sunduğuna dikkat çeken TruKKer İcra Kurulu Üyesi, Avrupa & BDT Omnilog Genel Müdürü Hakan Arıkan, “E-ticaret hacminin %51’ini mal ticareti, %49’unu ise hizmet ticareti oluşturuyor. Kartlı işlem hacminin ise %63’ü mal ticareti, %37’si ise hizmet ticareti kaynaklı işlemlerden geliyor. Mal ve ürünlerin taşınmasında lojistik sektörü e-ticaretin en güçlü paydaşı. Bu nedenle mal ticaretindeki büyüme lojistik sektörüne de olumlu yansıyor” dedi.

“Lojistik sektörü, e-ticaretin büyümesinde lokomotif etkisi görüyor”

E-ticaret alanında tüm dünyada çok önemli büyüme yaşandığını vurgulayan Arıkan, “Lojistik sektörü e-ticaretteki gelişmelerden hem etkileniyor hem de e-ticareti etkiliyor. Dijitalleşme sürecinin hızlı şekilde gelişmesi dünya ticaretinin online olmasını beraberinde getirdi. Online alışveriş yapanların sayısı 2,8 milyar kişiye ulaştı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunun e-ticaret yapacağı öngörülüyor. ABD nüfusunun %65'i, Çin nüfusunun %46'sı, Birleşik Krallık nüfusunun %73'ü, Japonya nüfusunun %59'u, Almanya nüfusunun %70'i ve Türkiye nüfusunun %49'u online alışveriş yapıyor” dedi.

E-ticaretle ilgili verilerin lojistik sektörü adına incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Arıkan, “Türkiye özelinde e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı, 2019 yılında yüzde 10,1 iken, yıllar içinde büyük bir artış kaydederek 2023 yılında yüzde 20,3'e ulaştı. 2023 yılında e-ticaret hacminin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı (E-GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 33,3 oranında artarak yüzde 6,8'e ulaştığını görüyoruz. E-GSYH’nin 2019-2023 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı %26 oldu. 2023 yılında Türkiye genelinde e-ticaret yapan işletme sayısı ise 559.412’ye ulaştı. Bu veriler ışığında e-ticaretin ülkemizde ve dünyada nereden nereye geldiğini görüyoruz” ifadesini kullandı.

“Türkiye genelinde kargo teslim süresi ortalama 46,2 saat”

Arıkan, teslim süresinin e-ticarette müşteri açısından kritik bir eşik olduğunun altını çizerek; “Ülkemiz genelinde ortalama kargo teslim süresi 46,2 saat. Teslim edilemeyen kargo gönderilerine bakıldığında ilk sebep %34,13 ile müşterinin gönderiyi kabul etmemesi iken %26,43 ile adreste bulunamama ikinci sırayı aldı. En az karşılaşılan sebep ise %1,2 ile hasarlı kargo oldu. En yüksek sayıda kargo gönderimi yapan il %55,27 ile İstanbul olurken onu sırasıyla Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri takip etti” dedi.

TruKKer’ın dijital alanda önemli yatırımlara imza attığını söyleyen Arıkan, belirtti. E-ticaretle paralel gelişen dijitalleşme sürecinin lojistikçileri klasik taşıma alanının dışında yeni nesil taşımacılığa yönelttiğini ifade eden Arıkan; “Günümüzde lojistik iş süreçlerinde yazılım ve yapay zeka odaklı uygulamalar işlevsel olarak kullanılıyor. Biz de TruKKer olarak dijital alanda önemli yatırımlara imza atıyor, esnek uygulamalarımız ve çözüm odaklı yeni nesil yaklaşımlarımız ile partner hizmeti sunuyoruz” açıklamasında bulundu.