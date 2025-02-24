Ege Yapı, Alsancak projesinin satışına başladı

Gayrimenkul sektöründeki yenilikçi ve vizyoner yaklaşımıyla öne çıkan Ege Yapı, estetik ve fonksiyonelliği buluşturan projeleriyle şehirlerin siluetini yeniden şekillendiriyor ve sektöre değer katmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank’ın Küresel Konut Şehirler Endeksi’ne göre, emlak fiyatlarında dünyanın en yüksek artış gösteren ilk üç şehrinden biri olarak dikkat çeken İzmir, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ege Yapı, bu dinamik şehirde daha önce hayata geçirdiği ve 2025 Aralık’ta teslim edeceği Urla Kekliktepe projesinin ardından şimdi de Ege Yapı Alsancak ve Kordon İzmir projeleriyle, bölgenin potansiyelini avantaja çevirmek isteyenler için benzersiz bir yaşam fırsatı sunuyor.

İzmir’in kalbindeki en prestijli lokasyonda yükselen Ege Yapı Alsancak, yatırımcılarına ayrıcalıklı fırsatlar sunan özel bir kampanyayla satışa çıktı. 8 katlı 4 bloktan oluşan projede, toplamda 132 konut ve 7 ticari ünite yer alıyor. 1+1’den 6+1’e kadar farklı daire tipleriyle geniş bir yaşam alternatifi sunan Ege Yapı Alsancak; Kordon, İzmir Fuarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası gibi önemli noktalara yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafesinde konumlanıyor. Projenin tüm ulaşım ağlarının merkezinde bulunması ve metro, tramvay ve İZBAN bağlantılarına sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde olması, şehrin diğer sosyal ve kültürel olanaklarına da erişim sağlıyor.

Detaylı zemin analizleri sonucunda, bölgede güvenli bir yapı tasarımı oluşturuldu

Ege Yapı, 300’ü aşkın mühendis kadrosu ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki danışman akademisyenleriyle bugüne kadar 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı geliştirerek sektöre yön vermeye devam ediyor. İleri mühendislik teknolojisi kullanımıyla öne çıkan Ege Yapı, Ege Yapı Alsancak projesinde de güvenli ve dayanıklı yapı anlayışını en üst seviyeye taşıyor. Proje kapsamında, gerçekleştirilen 800 metre sondaj çalışması ile detaylı zemin analizleri yapıldı. Titizlikle yapılan zemin etütleri ve ileri mühendislik çözümleri sayesinde, binaların taşıyıcı sistemi kirişli betonarme plak döşeme olarak tasarlandı ve C35 beton ile B20C sınıfı nervürlü çelik kullanılarak depreme karşı yüksek dayanıklılık sağlandı. Zemin iyileştirme kapsamında diyafram duvar sistemi, jet grout teknikleri ve radye temel uygulamaları gibi güvenliği artıran ileri inşaat teknikleri uygulandı.

Sadece güvenliğiyle değil, sunduğu lüks ve konforlu yaşam alanlarıyla da dikkat çeken proje, çatıda konumlandırılmış açık gökyüzü havuzu, fitness ve SPA alanları ile sağlıklı yaşam ihtiyaçlarına cevap verirken, ticari alanları ile de sosyal yaşamı destekliyor. Ayrıca, farklı yaşam tarzları ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmış, farklı büyüklüklerdeki dairelerin birbirinin manzarasını kesmeyecek şekildeki yerleşimi, her katta ferahlık ve rahatlık hissi sağlıyor. Sürdürülebilir yaşam anlayışıyla tasarlanan projede, kapalı otopark alanları, peyzajla bütünleşen ferah bir avlu ve sosyal alanlar, modern şehir hayatına konforlu bir alternatif sunuyor. Lansman ile birlikte satış ofisinde konumlandırılan örnek daire de ziyaretçilere sunuluyor.

Sürdürülebilir konut modelinde öncü bir proje

Sürdürülebilir konut anlayışına örnek olan Ege Yapı Alsancak’ta enerji ve su altyapıları da bu doğrultuda geliştirildi. Çevreye duyarlı bir yaşam alanı sunma amacıyla tasarlanan Ege Yapı Alsancak’ta; elektrikli araç şarj istasyonları, enerji ve su tüketimlerini otomasyondan kontrol edip minimum seviyeye indiren sistemler ilesürdürülebilir bir yaşama katkıda bulunuyor. Blok çatılarında kurulu güneş panellerinden elde edilecek enerji ile ortak alan elektrik sarfiyatının düşürülmesi hedeflenirken, yağmur suyu toplama sistemi ile toplanan suyun, ortak alan peyzaj sulamasında kullanılmasıyla çevreye duyarlı bir yaşam sunuluyor.

“Detaylarıyla İzmir’in kent dokusuna değer katacak”

İzmir’in hızla gelişen yapısı ve artan yatırım potansiyeline dikkat çeken Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Ege Yapı Alsancak’ın güçlü altyapı ve modern teknolojilerle donatıldığını vurguladı. Kabadayı, “İzmir; stratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve Akdeniz ikliminin sunduğu avantajlarla her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu dinamik yapı hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için şehri cazibe merkezi haline getiriyor. Bütün bu değerli özelliklerinin yanında deprem riskine karşı yenilenmesi ve güçlenmesi gereken kent yapısına tecrübemizle katkı sunabildiğimiz için mutluyuz. Ege Yapı Alsancak, İzmir’in kalbinde, güvenli, prestijli ve yüksek yatırım değerine sahip bir proje olarak hayata geçiyor. Şehrin dinamizmini, sosyal ve kültürel hayatını modern yaşamın konforuyla buluşturduğumuz bu proje, çağdaş mimarisi, sürdürülebilir tasarım anlayışı ve özenle düşünülen detaylarıyla İzmir’in kent dokusuna değer katacak. En güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan projemizi, ileri mühendislik çözümleriyle oluşturduk” dedi.

“İzmir’de İstanbul düzeyinde portföye ulaştık”

Ege Yapı olarak İzmir’deki proje sayılarının toplamda 6’ya ulaşacağını ifade eden Kabadayı, projelerle ilgili şu bilgilere yer verdi: “Kekliktepe’deki projemiz devam ediyor. Sonbahar aylarında teslimlere başlamayı planlıyoruz.

Alsancak projemizle eş zamanla satışa çıktığımız, Turizm İşletme Belgesi de bulunan Kordon İzmir projesi ise Pasaport İskelesi ve Cumhuriyet Meydanı’na yürüme mesafesinde. 3+1’den 1+1’e kadar olan farklı tipolojileri, ticari üniteleri ve güvenli altyapı ve mühendislik çözümleri ile daha butik bir projede yaşamak isteyenlerin tercihi olacak.

İzmir’de önümüzdeki dönemde devam eden ve yeni projelerimizle yaklaşık 7 milyar TL’nin üzerinde bir değer üretmeyi hedefliyoruz.

Ege Bölgesi’nin diğer illerine de yayılmayı hedefliyoruz. İzmir portföyümüz İstanbul portföyümüz gibi büyümeye devam edecek. İzmir’de İstanbul düzeyinde bir portföye ulaştık.”

“Gayrimenkul yatırımcıları İzmir’i soruyor”

Uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının İzmir’i sormaya başladığını aktaran Kabadayı, yatırımcıların İstanbul, İzmir ve Bodrum’a yoğun ilgileri olduğunu ifade etti. İzmir’in daha fazla uluslararası yatırımcı çekeceğini düşündüklerini söyleyen Kabadayı, “2024 yılında TÜİK verilerine göre sektörde uluslararası yatırımcı oranı %1,6’lara düşmüştü, bu yıl içinde bunun artacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin sanayi şehirlerinden de İzmir’e çok talep var. İzmir ihracatı da çok güçlü bir şehir. Ticari anlamda çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Firmamızın kaliteli işlerini gören birçok arsa sahibinden talep var. Önümüzdeki projeler için çevre incelemesi yapıyoruz” dedi.

“Dikili’ye uluslararası bir otel markası getireceğiz”

Dikili’de uluslararası bir otel zinciriyle anlaşmak üzere olduklarını da söyleyen Kabadayı, sonbaharda bu projeye başlamayı planladıklarını ifade etti. Manisa’dan ve İzmir’den Dikili’ye yoğun talep olduğunu da belirten Kabadayı, “Dikili lokasyon olarak çok uygun. Kalem Adası tam bir doğa harikası” diye konuştu.

Konuşmasında EgeYapı Avrupa GYO’nun performansına da değinen İnanç Kabadayı, “EgeYapı Avrupa GYO’nun iyi bir performansı var. Sermaye piyasasına girmek kurumsal anlamda iyi bir adım. 2025 yılında GYO çatısı altında 2 tane proje teslim hedefimiz var. Yeni portföyler de ilave ederek daha da iyi performans yakalamak istiyoruz” dedi.