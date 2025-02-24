LME'de bakır, ABD tarifeleri endişeleriyle düştü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.56'da yüzde 0,4 düşüşle 9.523 dolar/tona geriledi.

Analistler sektörün, belirli metallere yönelik gümrük vergileri ve yaptırımlara hazırlanırken aynı zamanda bozulmanın da geri döndüğüne dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Trump, ithal otomobillere, yarı iletkenlere ve ilaçlara vergi getirme planlarına kereste ve orman ürünlerini de ekleyerek önümüzdeki ay veya daha erken bir tarihte yeni tarifeler açıklayacağını söyledi.

Diğer metaller arasında, LME'de alüminyum yüzde 1,02 düşüşle 2.660,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 düşüşle 2.914,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,8 artışla 15.640 dolar/tondan, kalay yüzde 0,4 düşüşle 33.540 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,1 artışla 2.011 dolar/tondan işlem gördü.