Demirde yükseliş durdu

Dalian'da vadeli demir cevheri fiyatları, Çin çeliğine uygulanan vergilerin artmasının çelik üretiminin ana maddesi için talep beklentilerini azaltması nedeniyle dört günlük kazanç serisini sonlandırdı, ancak Çin'de liman stoklarının azalması düşüşü sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.50'de yüzde 0,89 düşüşle 831,5 yuan/ton (114,87 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, yüzde 0,22 düşüşle 108,25 dolar/tondan işlem gördü.

Bir ticaret bakanlığı belgesine göre Vietnam, Çin'den gelen bazı çelik ürünlerine yüzde 27,83'e varan geçici anti-damping vergisi uygulayacak.

Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında tüm çelik ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ve Güney Kore'nin de bunu takip ederek geçen hafta Çin menşeli çelik levhalara geçici olarak gümrük vergisi getirmesinin ardından geldi.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel, “Çinli yüksek fırınlı çelik üreticileri arasındaki üretim, daha fazla üreticinin düzenli bakım çalışmalarına başlaması nedeniyle azalmaya devam etti” dedi.

Analistler, küresel demir cevheri sevkiyatlarının Avustralya'daki hava koşullarından etkilenerek yıllık bazda hafif bir düşüş kaydettiğini ve liman stoklarının düşmesinin beklendiğini belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,77 ve yüzde 2,46 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,8, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,3, paslanmaz çelik yüzde 0,49 düşerken, filmaşin yüzde 0,76 arttı.