Emlak Konut GYO'nun Başakşehir Ayazma 4. Etap ihalesinin kazananı Fuzul GYO oldu

Fuzul GYO'dan yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gayrimenkul yatırım ortaklığı dönüşüm iznini alan ve halka arz hazırlığında olan Fuzul GYO, yatırımlarına devam ediyor.

Başakşehir'de hayata geçirdiği projelerle bölgeye değer katan şirket, Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin kazananı oldu.

Dört firmanın katılım sağladığı 4 milyar 125 milyon TL satış geliri bedelli ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan Fuzul GYO, Başakşehir Ayazma 4. Etap projesinde 22 bin 310 metrekarelik bir alanda yakın zamanda konut projesi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Olimpiyat Stadı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yanı başında yer alan arsanın kuzeyinde TEM otoyolu, güneyinde E5 Karayolu bulunuyor. İstanbul Havalimanı'na 10 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 20 dakika mesafede olan proje, metro istasyonuna ise 900 metre mesafede yer alıyor.

"Bu projemizde de vatandaşlarımıza güvenilir ve yüksek getirili bir proje sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerle yatırımcılara katma değer sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda gayrimenkul sektörünün gözdesi haline gelen Başakşehir'de uzun yıllardır birbirinden değerli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Fuzul GYO olarak, Başakşehir'de yeni bir yaşam merkezinin kuruluşuna katkı sağladığımıza inanıyorum. Yakın zamanda yapımı devam eden Başakşehir Avrasya Konutları 2 ve 3 projelerimize komşu olan Başakşehir Ayazma 4. Etap arsa satış ihalesini kazandık. Burada yine konut geliştirmeyi planlıyoruz. Tüm projelerimizde olduğu gibi bu projemizde de vatandaşlarımıza güvenilir ve yüksek getirili bir proje sunacağız. Önümüzdeki dönemde yeni yaşam merkezleri geliştirme konusunda fark yaratıp, vatandaşlarımıza uzun vadeli ve düzenli kar sunan, kaliteli yaşam standardı ile eşleşen projelere imza atıp, ülke ekonomisi için üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz."