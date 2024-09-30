Emlakjet Link, emlakçıları markalı projeler ile buluşturacak

Markalı konut projelerinde satış yetkisi almak, emlak ofisleri için genellikle karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Emlakjet Link, bu süreci kolaylaştırarak, emlak ofislerinin Emlakjet paneli üzerinden markalı projelere dijital ortamda kolayca erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Emlak ofisleri, fiziksel olarak projelere gitmeden satış yetkisi alabiliyor ve bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu elde ediyor. Ayrıca, Emlakjet Link ile satış yetkisi alınan projeler üzerinden yapılan tüm satışlar için hizmet bedelleri garanti altına alınıyor.

Geniş ağ ve düşük maliyetli tanıtım fırsatları

Emlakjet Link, Türkiye genelinde 12 binden fazla emlak ofisi ve 40 binden fazla emlak danışmanıyla geniş bir iş ağı sunuyor. Bu ağ, markalı konut projelerinin tanıtımında önemli bir avantaj sağlıyor. Geleneksel reklam kanallarının yüksek maliyetleri göz önüne alındığında, Emlakjet Link, daha düşük maliyetlerle geniş kitlelere ulaşmayı mümkün kılan alternatif bir tanıtım yöntemi olarak öne çıkıyor. Sosyal medya ve dijital pazarlama kampanyaları sayesinde, projeler hızlı bir şekilde geniş kitlelere duyuruluyor.

Komisyon avantajı sağlanacak

Emlakjet Link, emlak ofisleri için sadece satış sürecini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda %10’a varan komisyon avantajı sunarak hizmet bedeli anlaşmalarını garanti altına alıyor. Proje firmalarıyla yapılan anlaşmalar sayesinde, emlak ofislerinin satışlardan elde edeceği kazançlar net ve güvence altında tutuluyor. Bu durum, emlak ofislerinin işlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyor.

Emlakjet Link, projelerin tanıtımını dijital pazarlama stratejileri ile destekliyor. Youtube, Instagram ve LinkedIn gibi platformlarda yapılan kampanyalar hem emlak ofisleri hem de potansiyel alıcılar için eğitici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Başarı hikayeleri, proje tanıtımları ve canlı yayınlar aracılığıyla, Emlakjet Link’in sağladığı faydalar geniş bir kitleye ulaştırılıyor. Aynı zamanda sektörel analizler ve stratejik ortaklıklar gibi içeriklerle, sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırıyor.

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, Emlakjet Link hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Emlakjet Link ile emlak ofislerine, markalı konut projelerine ulaşma ve satış yetkisi alma süreçlerinde büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Bu platform, gayrimenkul sektöründeki oyuncuların hızla büyüyen bir ekosistemden daha fazla faydalanmalarını mümkün kılıyor. Amacımız, sektöre değer katan çözümler sunarak, emlak danışmanlarının ve proje firmalarının iş süreçlerini daha verimli hale getirmek.”