Esalba Metal’e mükemmellik ödülü

ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni nesil elektrikli, hibrit ve SUV araçlarda aracı sabit bir seviyede tutmaya yarayan havalı süspansiyon ve güvenlik parçalarını üreten Esalba Metal Sanayi, dünya otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Vibracoustic tarafından yardımcı sanayi mükemmellik ödülüne layık görüldü. Esalba Metal Genel Müdürü Burak Yakupoğlu, iki şirket arasındaki 12 yıllık stratejik iş ortaklığının bir sembolü olarak dikkat çeken ödülü, Vibracoustic'in Almanya genel merkezinde düzenlenen törende aldı.

Otomotiv sanayisi için gürültü, titreşim ve sertlik (NVH) çözümleri sunan global bir şirket olan Almanya genel merkezli Vibracoustic’in araçların güvenliğini ve operasyonel verimliliğini arttıran yenilikçi uygulamalar ile araçların sürüş konforunu artırdığını açıklayan Burak Yakupoğlu, “Vibracoustic, otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon trendi doğrultusunda, yeni nesil elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan NVH sistemleri geliştiriyor. Araç aerodinamiğini ve menzilini optimize eden yenilikçi hava süspansiyon sistemleri, batarya izolasyon sistemleri bu sistemler arasında yer alıyor” diye konuştu.

BMW başta olmak üzere Ford, Mercedes Benz, Audi, Volkswagen, Toyota, Honda, Stenllantis Grup gibi otomotiv üreticilerine hizmet veren Vibracoustic’in dünya genelinde 40’tan fazla tesiste, yaklaşık 12 bin çalışanı ile yıllık 2.2 milyar Euro satış cirosuna ulaştığı bilgisini paylaşan Yakupoğlu, şirketin üretim tesislerinin bulunduğu başlıca ülkelerin Almanya, Fransa, Polonya, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Türkiye ve Çekoslovakya olduğunu söyledi. Tedarik zincirinin her bir kademesi için sektörün en güvenilir firmaları ile işbirliği yapmayı prensip edinen ve yüksek kalite ile sürüş güvenliğini hedefleyen Vibracoustic’in, Esalba Metal'i de stratejik iş ortaklarından biri olarak belirlediğinin altını çizen Burak Yakupoğlu, bu iş ilişkisinin yaklaşık 12 yıldan beri devam ettiğini sözlerine ekledi.