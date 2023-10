EvoLog, 10. yılında Avrupa liderliği hedefi koydu

Takip Et

EvoLog Lojistik 10. yılı için düzenlediği basın toplantısında şirketin gelişimini ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl ortalama yüzde 30 büyüme yakalayan EvoLog, bu yılı da 220 milyon euro ciroyla kapatmayı hedefliyor.

Avrupa karayolu taşımacılığında sektörün önde gelen firmalarından olan, deniz ve havayolu taşımacılığında ise hizmetini tüm dünyaya yayan İstanbul Merkez ofis haricinde Bursa, İzmir, Denizli, Adana, İstanbul Havalimanı’nda ofisleri bulunuyor. İstanbul ve Bursa’da işlettiği 46 bin metrekarelik alanda ihracat x-dock operasyonları haricinde, perakende sektöründeki müşterilere depolama, mağaza ve WEB sipariş hazırlama, dağıtım hizmetleri veriliyor. Türkiye dışındaki iştirakleri arasında Danimarka’da taşımacılık ve e-ticaret lojistiği odaklı EvoLog Logistix AS, Almanya’da ise satış faaliyetlerini yürüten EvoLog Logistik GmbH yer alıyor. Çekya’ da iki kardeş firması var. İsveç’te kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü exclusive işbirlikleri bulunuyor. Bu ülkeler dışında ise tüm Dünya’da acente networkünü tamamlamış durumda. Son olarak EvoLog Azerbaycan MMC’yi devreye alan marka Bağımsız Devletler Topluluğu’na yatırımlarını sürdürecek.

Türkiye’nin önde gelen yerli lojistik şirketlerinden EvoLog, kuruluşunun 10’uncu yılını kutluyor. 2013 yılından beri uluslararası karayolu ve intermodal taşımacılığı ile tedarik zincirine uçtan uca çözümler sunan firma; teknolojik altyapısı, sürdürülebilir iş modeli ve finansal gücüyle pazardaki konumunu her geçen gün ileriye taşıyor. Faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana her yıl ortalama yüzde 30’luk bir büyüme kaydeden EvoLog, 2022’de Azerbaycan’da açtığı ofisi ve İstanbul Çatalca Lojistik Merkezi ile pazar ve ürünlerini çeşitlendiriyor.

“100 bin metrekare depolama alanına ulaşmayı hedefliyoruz”

Talay firmaları ile ilgili şu bilgileri verdi: “2013 yılında 11 kişi ile kurulduk. 2014 yılında ilk yurtdışı ofisimizi İsveç’te açtık. Şu an yurtdışında 6 noktada ofisimiz bulunuyor. 2022 yılında Çatalca Lojistik Merkezi’ne taşındık. Şu an filomuzda 341 çekicimiz, 531 treylerimiz var. Toplam 5 bin müşterimiz var. 43 ülkeye parsiyel taşımacılık yapıyoruz. Türkiye’de toplam 870 çalışanımız var. Ancak kardeş firmalarla birlikte toplam çalışan sayımız 1150 kişiye ulaştı. EvoLog olarak en çok ülkeye servis yapan firmayız. 2 yıl önce depolama alanında zayıftık. Son iki yıldır depolama alanında yatırım yaptık. Şu an 65 bin metrekarenin üzerinde depolama alanına sahibiz. 2024 yılında toplam depolama alanımızı 100 bin metrekareye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Talay, Rusya-Ukrayna kuzey koridorunun kapanmasıyla Türkiye koridorunun kullanıldığına dikkat çekti. Savaşın, Türkiye’yi lojistik merkez yaptığını iddia etti. EvoLog olarak tedarik zincirinin sürdürülebilir hale gelmesinde önemli bir rol oynadıklarını belirten EvoLog Lojistik CEO’su Barış Talay, “’Sorumlu tüketim’ ve ‘hedefler için ortaklıklar’ sürdürülebilir kalkınma için en çok öne çıkardığımız amaçlar. Bizler kendimizi sanayicimizin, dış ticaret firmalarımızın çözüm ortağı olarak görüyoruz. İhtiyacını dinlediğimiz firmalara en ekonomik, en çevreci rotaları ve taşıma modu alternatiflerini sunuyoruz. Sorumlu tüketim için taşıma modu kadar, eskilerin deyimi ile ‘hava taşımamak’ da önemli. Parsiyel taşımacılık imkanlarımız tüm sistemdeki verimsiz sefer ve gereksiz kaynak kullanımını en aza düşürüyor sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunuyoruz” dedi.

Azerbaycan ofisi ile BDT’ye adım attı

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da büyümelerini emin adımlarla sürdürdüklerini belirten Barış Talay, “Geçtiğimiz yıl haziran ayında açtığımız Azerbaycan MMC yurtdışındaki beşinci yatırımımız, doğudaki ilk kapımız oldu. Azerbaycan ofisimizi açarak, sadece bir ülkeyle sınırlı kalmadık ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na da adım attık. Bu kapsamda önümüzdeki yıl en azından bir Türk devletine daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Yapacağımız bu yatırımın çerçevesi daha önceki şirketlerimiz gibi tüm taşıma modlarında aktif olacak, sadece Türkiye ile değil tüm dünya ile yapılacak ticarete hizmet verecek” diye konuştu.

“Dijitalleşme işimizin önemli bir parçası”

Lojistik sektörünün dijitalleşme yolunda hızla ilerlediğini ve şirket olarak trendleri yakından takip ettiklerini vurgulayan EvoLog Lojistik Genel Müdürü Halil Özendi ise şu ifadeleri kullandı: “İlk araç yatırımımızı yaptığımız günden bu yana, filomuzu telematik çözümler ile yönetiyoruz. EDI uygulamaları ile gümrük idaresi, yurtdışı acenteler ve müşterilerimiz ile otomatik veri alışverişimiz var. Yaklaşık 2 yıl önce e-arşive geçtik. Elimizdeki bu büyük miktardaki bilgiyi iş zekası çözümleri ile anlamlı ve kullanışlı hale getirmeye çalışıyoruz. 2022‘de tekrar eden işlerimizi robotik süreç otomasyon yazılımı ile çözmek için proje başlattık. Sektörümüzde devrim niteliğinde değişime sebep olacak Blockchain teknolojisi yine ajandamızın üst sıralarında yer alıyor.”