EvoLog’da üst düzey atama

EvoLog, üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Kara, hava, denizyolu taşımacılığı, depolama ve dağıtım alanlarında müşterilerine uçtan uca hizmet sunan firma, Kontrat Lojistiği Direktörlüğü görevine Levent Çakıcı’yı getirdi.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Levent Çakıcı, lojistik, depolama ve tedarik zinciri konularındaki 28 yıllık kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. 1995 yılında Aktif Dağıtım A.Ş'de Lojistik Operasyon Müdür Yardımcısı olarak kariyerine başlayan Çakıcı, 2003-2005 yılları arasında Aras Lojistik Ltd. Şti.'nde Depo Operasyonları Sorumlusu olarak görev aldı. Daha sonra 2005-2007 yılları arasında Mars Lojistik'te İş Geliştirme Uzmanı olarak çalıştı. Ardından 2007-2021 yılları arasında Mars Lojistik bünyesinde çeşitli önemli pozisyonlarda bulundu ve son olarak 2021-2023 yılları arasında Mars Lojistik'te Kontrat Lojistiğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Çakıcı, Evolog'un kontrat lojistiğindeki uzmanlığını daha da güçlendirmek için değerli bir katkı sağlayacak.