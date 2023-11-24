Feryapı, paylaşımsız hazır ofis markası Tioso.co’yu tanıttı

Feryapı, yeni markası Tioso.co’nun lansmanı yapıldı. 140 adet ünitenin bulunduğu ve paylaşımsız hazır ofis olarak tanımlanan Tioso.co’nun lansmasını, Kâğıthane'de bulunan Premier Kampüs Ofis’te Feryapı Genel Müdürü Yakup Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tioso.co’yu bir ‘paylaşımsız hazır ofis’ olarak tanımladıklarını söyleyen Yılmaz, “Ofisinizin dekorasyon maliyetini sıfıra indiren, yalnızca işinize odaklanmanız için ofis kurulumuna dair tüm operasyonu sizler için tamamlayan ve buna ek olarak konfor ve iş hayatının dengesini gözeten bir markadır. Tioso.co çalışma kadronuza göre dekorasyon değişimi imkanı sağlayan ofisler tasarlayarak işinizin tüm ihtiyaçlarına cevap bulduk. Bir patronun prestij ve konforunu koruyarak, genç ekiplerin beğenisine uygun çalışma alanları hazırladık. Geniş seçeneklere sahip sosyal alanları ile hem çalışma alanlarını çeşitlendirdik hem de misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz prestijli ortamlar yarattık.” diye konuştu.

Tioso.co’da şu anda 140 adet ünitenin bulunduğunu belirten Yılmaz, sistemin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olduklarını söyledi. Şu anda 12 bin metrekare alanda hizmet verdiklerini anlatan Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde İzmir ve Ankara’da yine Feryapı’nın projelerinde örneklerini açmayı düşünüyoruz. Ayrıca Almanya’ya da taşıyabiliriz” dedi.

Verilen bilgiye göre, Tioso.co’da 50 metrekareden 190 metrekareye kadar çeşitli büyüklükte paylaşımsız hazır ofisler yer alıyor. Ofisin dekorasyon maliyetini sıfıra indirmeyi, ofis kurulumuna dair tüm operasyonu tamamlayan ve iş hayatının dengesini gözeten Tioso.co, birden fazla hazır ofisi yan yana kiralayıp daha büyük şirket merkezi oluşturma olanağı sağlıyor.