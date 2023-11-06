Gelecek Varlık’ta üst düzey atama

Gelecek Varlık, üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Söz konusu atama ile Gelecek Varlık Yönetimi İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Gaye Kaleağası getirildi. Kaleağası, 18 yılı aşan kariyeri boyunca birçok sektörün önde gelen kuruluşlarında İnsan Kaynakları yöneticiliği deneyimine sahip. 18 yılı aşan kariyerinde insan kaynaklarının çeşitli fonksiyonlarında, stratejik ve yenilikçi insan kaynakları süreç ve uygulamalarında aktif rol alan Kaleağası, özellikle yetenek kazanımı, gelişimi ve yönetimi, işveren markası ve iç iletişim, kültürel dönüşüm ve çalışan bağlılığı başta olmak üzere tüm insan kaynakları fonksiyonlarında ve dijital dönüşüm projelerinde deneyim kazandı. Kaleağası, lisans derecesini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise Marmara Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bölümü’nden aldı.

Teknoloji sektöründe İK Danışmanlığı ile başladığı kariyerine, teknoloji, bankacılık, enerji ve e-ticaret sektörlerinde çeşitli insan kaynakları pozisyonlarında görev alarak devam eden Kaleağası, 6 yılı aşkın süredir ise insan kaynakları lideri olarak yerine getirdiği görevinin yanı sıra kurum içi ve kurum dışı iletişim, kalite sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği ve idari işler alanlarında da sorumluluklar üstlendi.