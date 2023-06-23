“GPC konferansını 2025 yılında Türkiye ile buluşturmak istiyoruz”

Adnan Açıkgöz / Mersin

Yetiştiriciler, araştırmacılar ve lojistik tedarikçilerden tüketicilere kadar, bakliyat endüstrisi değer zincirinin tüm segmentlerini temsil eden GPC’nin 2023 yılı konferansı, 28-31 Mayıs tarihleri arasında Avustralya’nın Sydney’ kentinde gerçekleştirildi. Sektörünün 1 numaralı küresel etkinliği olarak öne çıkan organizasyonda, bakliyattaki arz-talep dengesi, üretimin artmasına yönelik projeler ve büyük eğilimin yaşandığı bakliyat proteini konusu masaya yatırıldı. Pandemiden sonra en yüksek katılımın sağlandığı konferansın platinium sponsoru olan Armada Foods’un CEO’su Fethi Sönmez, yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Dünyada bakliyat sektörüne yön veren isimler arasında olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Fethi Sönmez, bakliyat üretim ve tüketiminde öne çıkan ülkelerde gerçekleştirilen ve gelecek yıl Hindistan’da düzenlenecek programı, 2025 yılında Türkiye ile buluşturmak istediklerini anlattı.

“Standart üstü fiyatlar, pozitif etki yarattı”

Bakliyat üretimi ve piyasalarını da değerlendiren Fethi Sönmez, para politikalarındaki daralma sebebiyle fiyatlarda düşüşlerin yaşandığını belirtti. Başta Türkiye olmak üzere, Avustralya, Kanada, Rusya ve Hindistan’ın iyi bir mahsul dönemi geçirdiğini kaydeden Sönmez, “Mercimekte mahsul iyi ama nohut ve diğer emtialarda kritik bir süreçten geçiyoruz. Ekim ve hasadın iyi gittiği nohut ve fasulye, yoğun yağışlar ve sel felaketlerinden etkilenmiş görünüyor. Mercimek ve bakliyatın bir parçası olan durum buğdayı hasadında da iyi mahsul elde edildi. Ülkemiz özelinde, devletimizin dünya standartlarının üzerinde verdiği fiyatlar, piyasada pozitif etki yarattı. Döviz kuru üzerindeki baskı sektörün Türkiye ayağındaki rekabet gücünü etkiledi ancak Türk Lirası’ndaki devalüasyon gidişatı terse çevirdi. Kısa sürede toparlanarak yeniden piyasalara girdik” dedi.

Toprağı besliyor, karbon salınımını önlüyor

Bakliyatın küresel ölçekli susuzluk ve kalıntılı ürün sorununa önemli bir çözüm olduğuna dikkat çeken Fethi Sönmez, “Susuz alanlarda üretime imkân veren bakliyat, pirinç ya da et üretimine kıyasla çok daha az suya ihtiyaç duyan bir besin kaynağıdır. Bitkisel protein kaynağı noktasında da hayvansal gıdalara göre daha sağlıklı olmasıyla öne çıkan bakliyat, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin neden olduğu karbon salınımını önleyerek sürdürülebilirlik sağlıyor. Değişim bitkisi olan bakliyat, toprağın nadasa bırakılmadan yeniden değerlendirilmesi için bir geçiş ürünü. Buğday ya da arpanın üzerine bakliyat ekerek, topraktan aldığınızı yeniden toprağa verebilirsiniz. Bezelye, nohut ve mercimeğin çok ekilmesinin sebebi budur” şeklinde konuştu.

Fethi Sönmez, her yıl 10 Şubat’ta kutlanan Dünya Bakliyat Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin, toplumların bakliyat tüketimine yönlendirilmesinde önemli bir rolü olduğunu da sözlerine ekledi.