Haier’den Eskişehir’e 70 Milyon Euro’luk yatırım

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Büyük ev aletleri firmalarından Haier Smart Home'un bünyesinde faaliyet gösteren Haier Europe, Eskişehir’deki yeni pişirici ürünler fabrikası ve Ar-Ge Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bir kilometre taşı niteliğindeki 70 milyon euroluk bu yatırımla Avrupa'daki endüstriyel ayak izini Türkiye ile genişleten firma, yüksek teknoloji ve yapay zekâ odaklı mühendislik sistemleri, tam otomatik üretim hattı süreçleri ile son teknoloji ankastre fırın ve ocak ürün gruplarının imalatını gerçekleştirecek. Yılda 1,2 milyon adet üretim kapasitesi ile 500’den fazla kişiye istihdam sağlanan yeni fabrika ile Haier’in Türkiye’deki istihdamı 2 bin 500 kişiye ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin ile yerel yetkililerin ve Türk iş dünyasından birçok temsilcinin katıldığı açılışta konuşan Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling, “Yeni pişirme fabrikamız, Haier’in Avrupa'daki büyümesinde ve endüstriyel ayak izinde ileriye doğru attığı önemli bir adımı gösteriyor. Bu yatırımımızla Türkiye’yi uzun vadeli stratejik ortak olarak konumlandırdığımızı da bir kez daha teyit etmiş oluyoruz. Haier'in 2021 yılında Eskişehir'de başlayan kurutma ve bulaşık üretim sürecinin ardından pişirici ürünlerimizi de Eskişehir’de üretmeye başlıyoruz. Bu stratejik proje, premium pazardaki başarımızı pekiştiriyor ve mutfak kanalı müşterilerimizin yüksek beklentilerini karşılıyor. Euromonitor International'ın 2023 yılı beyaz eşya satış rakamlarına göre dünya 1'incisi olan Haier'in, Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi olan Türkiye, küresel pazarlara hizmet etme hedefimizi yerine getirirken çok değerli bir ortak. Türkiye’de ürettiğimiz pişirici ürünlerimiz, iç pazardaki yerini alırken, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine de ihraç edilecek” diye konuştu.

Çevreye duyarlı fabrika karbon emisyonunu yüzde 60 azaltıyor

Haier Türkiye Ticari Müdürü Gözde Küçükyılmaz ise yaptığı açıklamada “Haier’in Premium ürün gamındaki buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutma makinelerinin ardından yeni nesil teknolojilerin insana dair özelliklerle birleştirildiği, nesnelerin interneti ve yapay zekâ özelliklerine sahip yeni ID Serisi “Bionicook” özellikli fırınlarımız dikkat çeken ürünlerimiz arasında. Tüketicilerine kişiselleştirilmiş pişirme deneyimi sunmayı amaçlayan, tüm pişirme döngüsü ve canlı yiyecek algılamaya yönelik fırın içi kameralara sahip bu ürünleri hem ihraç edeceğiz hem ülkemizde teknoloji marketler aracılığıyla tüketicilerimizle buluşturacağız. Pişirme fabrikamız, Haier Avrupa'nın sürdürülebilirlik ve çevresel ayak izinin azaltılması konusundaki kararlılığını yansıtacak şekilde tasarlandı. A sınıfı bina, yenilenebilir enerji kaynakları, tam elektrikli montaj hatları, artan plastik kullanımına karşı geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde karbon emisyonlarında tahmini standart teknolojilere kıyasla yüzde 60 azalmayı garanti edecek” dedi.

“Eskişehir’i Milli Teknoloji Hamlesi’nin merkez üssü yapabiliriz”

Açılışta söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 22 yılda oluşturulan siyasi istikrar iklimi, araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye’nin katma değerli ve nitelikli üretimin küresel merkezi haline geldiği vurguladı. Konuşmasında Eskişehir'in potansiyelinin daha fazla olduğuna dikkat çeken Kacır, Eskişehir'i Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkez üssü yapabileceklerinin altını çizdi. Dünya ile rekabet edebilir konuma taşıdıkları Türk sanayisinin bugün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında büyümeye öncülük ettiğini kaydeden Kacır, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak beyaz eşya sektörünün geleceğine yön veren iki önemli gündem maddesi olan ikiz dönüşüm ve nesnelerin internetine odaklandık. Beyaz eşya sanayimizin Avrupa yeşil mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemelerinden minimum seviyede etkilenmesini sağlıyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da desteğiyle hazırladığımız karbonsuzlaşma yol haritalarıyla sektörümüzün önemli girdileri arasında yer alan çelik ve alüminyum sektörlerinde net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda ihtiyaç duyulan alternatif teknolojileri, gerçekleşecek emisyon azaltımlarını ve tüm yatırım ihtiyaçlarını belirledik. Yakın zamanda devreye aldığımız ve Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye Yeşil Sanayi projesi ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, KOBİ’lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunarak Türk sanayisini yeşil dönüşümde örnek ve öncü hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.