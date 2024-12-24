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Hektaş'tan bedelli sermaye artırımı

Hektaş Ticaret T.A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, bağlı ortaklık HEKTAS Asia LLC’nin sermayesinin 229.248.747.392,41 Özbekistan SOM’undan 610.705.855.931,66 Özbekistan SOM’una yükseltildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Hektaş'tan bedelli sermaye artırımı
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Hektaş Ticaret T.A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Hektas Asia LLC Sermaye Artırımı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada HEKTAŞ’ın 30.11.2022 tarihinde tamamlanan bedelli sermaye artırımı sonucunda elde ettiği fondan kullanılmak üzere, Bağlı ortaklık “HEKTAS ASIA LLC” Şirketinin sermayesinin 229.248.747.392,41 Özbekistan SOM’undan 610.705.855.931,66 Özbekistan SOM’una yükseltildiği ve HEKTAS ASIA LLC” Şirket sermayesinin 610.705.855.872,67 Özbekistan SOM’u olarak tescil edildiği belirtildi.

 

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