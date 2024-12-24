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Tekfen Holding’den hisse geri alım kararı

Tekfen Holding, 71,00 TL - 73,00 TL aralığından ortalama 71,82 TL fiyatla toplam 220.996 lot pay geri alımı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Tekfen Holding’den hisse geri alım kararı
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Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) hisse geri alımı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu.

Açıklamada Şirket Yönetim Kurulunun 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketin hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar verdiği ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklandığı;

Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 23.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 71,00 – 73,00 TL (ağırlıklı ortalama 71,82 TL) fiyatından toplam 220.996 lot TKFEN paylarının geri alındığı belirtildi.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların toplamı 10.144.805 lota (Şirket sermayesine oranı %2,67418) ulaştı.

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