Tekfen Holding’den hisse geri alım kararı
Tekfen Holding, 71,00 TL - 73,00 TL aralığından ortalama 71,82 TL fiyatla toplam 220.996 lot pay geri alımı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) hisse geri alımı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu.
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulunun 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketin hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar verdiği ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklandığı;
Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 23.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 71,00 – 73,00 TL (ağırlıklı ortalama 71,82 TL) fiyatından toplam 220.996 lot TKFEN paylarının geri alındığı belirtildi.
Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların toplamı 10.144.805 lota (Şirket sermayesine oranı %2,67418) ulaştı.