Robsys, GES temizlik robotlarında Avrupa’da büyüyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA – Gökdelenler için, verimlilik ve performans teknolojileri geliştirmek, maliyetleri düşürmek ve iş güvenliğini artırmak için 15 yıl önce faaliyete başlayan Robsis bugün GES temizlik robotları alanında dünyanın önemli markaları arasında yerini aldı. GES sektörünün Türkiye’de henüz yeni yeni oluşmaya başladığı dönemde ilk yerli temizlik robotunu üreterek sektördeki boşluğu doldurduklarını belirten Çağatay, “Türkiye’nin bu alandaki ilk Ar-Ge’sini kurduk, ilk ihracatını yaptık. Sektörle birlikte büyüdük” dedi. Bugün Robsys, dünya genelinde 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Almanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde bayilik ağını kuran firma, Almanya’da kendi şubesini açarak Avrupa pazarındaki etkisini artırdı. Robsys’in ürettiği robotlar, çift fırçalı muadillerine göre 15 kilogram daha hafif. 5 saat dayanabilen lityum bataryasıyla ve üstün teknik özellikleriyle dikkat çeken ürünler yüzde 100 yerli üretimle sahaya çıkıyor.

GES temizliği verimliliği artırıyor

GES’lerde panel temizliğinin yatırım geri dönüş süresini önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan Tuğrul Çağatay, “Temizlik yalnızca panele değil, yatırımcıya da kazandırıyor. Temizlenmeyen paneller yatırım geri dönüş süresini iki, hatta üç katına çıkarabiliyor. Hatta yangın gibi büyük risklere bile yol açabiliyor” dedi. Robsys, sektördeki teknolojik liderliğini sadece ürün değil, dijital çözümlerle de pekiştiriyor. Yapay zekâ destekli arıza tespiti üzerine yıllardır yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarında son aşamaya geldiklerini söyleyen Çağatay, “Bu yıl demo sürümleri sahaya çıkıyor. Kullanıcılar, bir mobil uygulama ile panel üzerindeki kirlenme ve arızaları görebilecek. Oturduğu yerden sistemin kaybını analiz edebilecek. Otonom hareket edebilen, engel algılayarak yön değiştirebilen yapay zekâ destekli temizlik robotu test aşamasında” diye konuştu.

Global vizyon: Dünyada liderlik

Şirketin 60’tan fazla çalışanının yarıdan fazlası mühendis. Bu altyapı, Robsys’in küresel hedefleri için en büyük gücü. “Amerika pazarına da açıldık. Her gittiğimiz yerde önce teknik servis altyapısı kuruyoruz. 3 gün içinde dünyanın her yerine ulaşıyoruz. Türkiye içinde bu süre 48 saat” diyen Çağatay, Robsys’in hedefinin küresel ölçekte pazar lideri olmak olduğunu ifade etti. Güneş panellerinin 30 yıl üretim garantisi olduğunu belirten Çağatay, bu panellerin düzenli olarak temizlenmesinin şart olduğunu vurguladı. “Bazı santraller her ay temizlik istiyor. Bu ciddi bir zaman ve kaynak planlaması gerektiriyor. Biz de bu süreçleri mümkün olan en verimli şekilde yönetmek için teknolojiler geliştiriyoruz” değerlendirmesini yaptı. Robsys, Bursa’da bugün başlayan ve 10 Mayıs’a kadar devam edecek Gogreen Fuarı’nda da yeni teknolojilerini sergiliyor.