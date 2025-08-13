elemeği.com kadın üreticilere dijital köprü oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa merkezli Beluza Yazılım bünyesinde hayata geçirilen elemeği.com, kadın üreticileri desteklemek amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle el emeği ve organik ürünlerin Türkiye genelinde alıcıyla buluşmasını sağlıyor. elemeği.com Pazarlama Direktörü Berkay Appan ve satış-pazarlama ekibi, Ekonomi Gazetesi Bursa Temsilciliği’ni ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Appan, “Doğrudan el emeğinin satışının yapıldığı bir internet platformu yoktu. Biz sadece el emeği veya organik ürünlerin satışına izin veriyoruz. Fabrikasyon ürün yok. Kooperatiflerle yoğun temas halindeyiz, Bursa’da 100’ü aşkın kooperatifle görüştük. Üretimde sorun yok, asıl engel pazara ulaşmak. Biz bu engeli kaldırıyoruz” dedi. Platformda mağaza açmanın, ilan listelemenin ve ürün eklemenin tamamen ücretsiz olduğunu belirten Appan, “Aidat veya yıllık ücretlendirme yok ve gelecekte de olmayacak. Satışlardan alınan yüzde 10’luk komisyon ise gelir amaçlı değil; bunun yüzde 4’ü her alışverişte LÖSEV’e bağışlanıyor. Her 10 siparişini tamamlayan satıcı adına da HEPAD Derneği’ne mama bağışı yapılıyor” diye konuştu.

Henüz 40 gün önce faaliyete geçen platformda 780’in üzerinde müşteri, yaklaşık 350 mağaza ve 1.800’den fazla ürün bulunuyor. Yerel yönetimlerin düzenlediği el emeği festivallerinde de yer alan elemeği.com, kargo ücretlerini minimum seviyede tutmak için de anlaşmalar yaptı. Teknolojiye uzak üreticilere teknik destek verdiklerini belirten Appan, Bursa merkezde 50 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi. Yakın zamanda Doğu Anadolu’da da yapılanmaya gideceklerini ifade eden Appan, Erzurum Atatürk Üniversitesi TEKNOKENT’te onaylanmış projeleri kapsamında tahsis edilen ofisle bölgedeki üreticilere daha hızlı ulaşacaklarını vurguladı.

Bursa merkezli Beluza Yazılım’ın Türkiye’nin en büyük 4’üncü veri merkezine sahip olduğunu hatırlatan Appan, “Bu projeyi gelir odaklı değil, tamamen sosyal sorumluluk anlayışıyla başlattık” dedi.