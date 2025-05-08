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Çinli çip devinin kârında yüzde 162 artış!

Çin'in en büyük çip üreticisi SMIC ilk çeyrekte karını yüzde 162 artırdı.

Haber Merkezi
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Çinli çip devinin kârında yüzde 162 artış!
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Çin'in en büyük sözleşmeli çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), ilk çeyrek kârının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 161,9 arttığını bildirdi.

SMIC'in hissedarlara dağıtılabilir karı 31 Mart'ta sona eren çeyrek dönemde 188 milyon dolara ulaştı, ancak analistlerin 222,4 milyon dolarlık tahminini yakalayamadı.

Şirket'in gelirleri, 2,3 milyar dolarlık piyasa beklentisine karşılık yüzde 28,4 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi.

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